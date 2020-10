Telemaco, “fidanzato” Guenda Goria, è sposato?/ Eva Henger: “Si diceva separato..”

GUENDA GORIA FIDANZATA CON UN UOMO SPOSATO DI NOME TELEMACO?

Signori e signore, sapevamo che Guenda Goria ancora avrebbe potuto regalarci tanto dentro la casa del Grande Fratello Vip 2020 e sembra che questo possa avvenire anche fuori dalla casa. Ad alzare il velo sulla sua vita privata è stato nei giorni scorsi Gabriele Parpiglia che ha rivelato che Guenda ha un uomo fuori, un certo Telemaco, conosciuto in una vacanza a Coral Bay, l’uomo con il quale ha passato tre giorni prima di chiudersi nella casa del Grande Fratello Vip e a cui dovrebbero essere dedicate le sue lacrime misteriose nella casa. La verità potrebbe essere rivelata nella prossima puntata di Casa Chi a cui prenderà parte il giornalista ma, soprattutto, dovrebbe prendere parte la moglie di Telemaco, tale Olga dell’Aquila, pronta a tenersi stretto il marito e rimettere al posto la figlia di Maria Teresa Ruta (che non osiamo pensare come possa reagire alla situazione dopo quello che ha fatto nel famoso scherzo della casa nei giorni scorsi).

EVA HENGER RIVELA I DETTAGLI SULLA LIASON TRA GUENDA GORIA E TELEMACO

A rivelare qualche dettaglio in più sulla presunta liason di Guenda Goria con questo uomo sposato, tale Telemaco, ci ha pensato Eva Henger che ospite a Pomeriggio5 ha rivelato che il giovane si diceva separato quando si sono conosciuti. In particolare, l’attrice ha rivelato: “La storia è lunga. L’anno scorso, a novembre, Guenda viene a Sharm dove conosce questo Telemaco e nasce subito un’intesa… Sapevamo però che lui è separato da tempo, non da due giorni”. Dopo essersi messo con Guenda sembra che Telemaco nel mese di dicembre abbia annunciato poi l’imminente divorzio e il racconto della Henger continua: “La storia va a gonfie vele, loro hanno trascorso il lockdown insieme. Poi viene fuori che Guenda è stata presa per il GF Vip allora loro salgono a Milano e anche lì vivono insieme. Ed è a quel punto che spunta un messaggio della moglie che, fino a quel momento, nessuno aveva mai visto”.



