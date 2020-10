Telemaco lascia Guenda Goria?/ Geloso del rapporto con Massimiliano Morra

Telemaco dell’Aquila lascia Guenda Goria al Grande Fratello Vip 2020? L’imprenditore è geloso del rapporto nato nella casa tra la sua fidanzata e Massimiliano Morra, ma non è dato sapere di più. In realtà c’è chi ha ipotizzato che l’imprenditore non abbia minimamente gradito le affermazioni di Maria Teresa Ruta che, all’interno della casa del GF VIP 5, si è espressa chiaramente contraria alla relazione tra loro due. La conduttrice, infatti, senza girarci troppo intorno durante una puntata del reality show condotto con successo da Alfonso Signorini su Canale 5 ha esortato la figlia a non continuare la sua relazione con Telemaco, ma di invitarla a legarsi ad un “ragazzo scapestrato” con cui scappare a bordo di una motocicletta. Intanto fonti vicine all’imprenditore hanno fatto sapere che il fidanzato della Goria avrebbe rifiutato più volte di presenziare e partecipare a programmi televisivi e allo stesso Grande Fratello Vip. Una decisione forte quella di Telemaco che potrebbe lasciare Guenda in maniera silenziosa fuori dalla casa senza nemmeno avvisarla? Andrà davvero così? Per scoprirlo non resta che seguire la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

