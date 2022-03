TELEPASS/ Come mai un monopolista riempie i giornali di pubblicità?

Sono giorni, settimane, che i giornali sono farciti di pubblicità Telepass. Come mai una società che in pratica ha il monopolio dei pagamenti automatici delle autostrade deve occupare militarmente la carta stampata?

Le interpretazioni sono almeno due. La prima, di business: per Telepass sta arrivando la concorrenza. Unipol sta lanciando un servizio analogo, UnipolMove, che andrà in diretta competizione con Telepass. In pratica, al casello ci sarà un’altra possibilità, oltre a quella attuale. Nelle colonne riservate, la sbarra si alzerà automaticamente anche con l’applicazione della compagnia assicurativa bolognese. Difficile fare concorrenza a un monopolista, ma la società guidata da Carlo Cimbri ha un asso da giocare: vendere l’abbonamento insieme alle sue polizze auto.

Poi c’è la seconda interpretazione, quella di lobby: Telepass è controllata dalla famigerata Atlantia. La società che fa capo a Benetton potrebbe aver bisogno di un forte aiuto dei media per recuperare la propria reputazione, proprio nel momento cruciale della vendita di Aspi a Cdp…

