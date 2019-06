Telepass europeo, si può richiedere online/ In quali Paesi funziona e come ottenerlo

Il Telepass europeo è realtà e i clienti Widiba possono richiederlo da oggi. Il servizio permette di viaggiare oltre confine nei Paesi Ue abilitati, aggiungendosi all’offerta dedicata agli spostamenti nazionali. Quindi si può viaggiare in Francia, Spagna e Portogallo con un unico dispositivo: c’è l’addebito automatico del pedaggio, oltre alla possibilità di monitorare online la spesa. Proprio come il Telepass tradizionale, quello Europeo si attiva in modalità totalmente paperless. Basta effettuare la richiesta online, firmare il contratto in maniera digitale e si riceve direttamente a casa il dispositivo. Widiba è la prima banca ad offrire questo servizio che ha innumerevoli vantaggi per chi si sposta dall’Italia all’estero. Il processo è 100% digitale e l’user experience è immediata. Dopo aver offerto la possibilità di richiedere il Telepass online per viaggiare in Italia, arriva quello europeo.

TELEPASS EUROPEO, SI PUÒ RICHIEDERE ONLINE

Si può ovviamente chiedere il Telepass europeo anche senza Widiba. La comodità è fuori discussione: funzionerà su tutte le autostrade di Francia, Spagna e Portogallo, in attesa di ampliare le nazioni coinvolte. Oltre ai pedaggi, permette di pagare anche in oltre 400 parcheggi in molte città europee dei Paesi coinvolti in questo progetto. Dunque, il Telepass europeo per auto e motocicli si associa al già esistente Telepass Eu, in vigore in sette nazioni e destinato ai mezzi pesanti. Come si ottiene? I clienti che posseggono già un dispositivo dovranno semplicemente richiedere il nuovo apparato presso i “Punto Blu” presenti sulla rete autostradale. Chi invece non è ancora un cliente dovrà sottoscrivere un nuovo contratto e contestualmente all’attivazione del nuovo servizio richiedere il dispositivo. Il Telepass europeo ha un costo di attivazione di 6 euro. I costi per usufruirne sono quelli dei singoli pedaggi autostradali più un pay per use di 2,40 euro per ogni Paese attraversato e solo nei mesi in cui viene superata la frontiera. Gli importi vengono addebitati sul conto corrente insieme ai pedaggi.

