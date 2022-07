Telescopio spaziale James Webb/ Nuove foto: galassie danzanti e una culla di stelle

LE NUOVE FOTO DEL TELESCOPIO SPAZIALE JAMES WEBB

Anche Google celebra la prima immagine del Telescopio spaziale James Webb, la più profonda mai catturata e mai così dettagliata. Dopo aver viaggiato nello spazio per milioni di chilometri, il più grande e potente telescopio spaziale che sia mai stato realizzato finora ha cominciato a fotografare stelle e galassie lontanissime, avviando una nuova era di osservazioni spaziali. La prima foto è stata pubblicata nelle scorse ore dal presidente Usa Joe Biden, poi la Nasa, che gestisce il James Webb Space Telescope (JWST) con l’Agenzia spaziale europea (ESA) e quella canadese (CSA), ha pubblicato dopo l’anteprima alla Casa Bianca le altre immagini che mostrano ammassi di galassie lontane miliardi di anni luce da noi, un grande pianeta gassoso fuori dal nostro sistema solare e nebulose in rapida evoluzione.

C’è un gruppo di galassie che “danzano”, una culla di nuove stelle e una nebulosa illuminata da un astro morente. Ripresa anche la composizione chimica dell’atmosfera di un pianeta lontano oltre mille anni luce. Partiamo dal Stephan’s Quintet, un gruppo di cinque galassie a circa 300 milioni anni luce di distanza da noi, nella costellazione di Pegaso. Quattro danzano con ripetuti incontri ravvicinati, due si stanno fondendo. I gas tracciano la danza di fusione innescando la formazione di nuove stelle. Il Telescopio spaziale James Webb ha poi scoperto che c’è acqua nell’atmosfera del pianeta extrasolare WASP-96 b. Dopo averlo osservato mentre transitava di fronte alla sua stella, ha analizzato la luce filtrata dall’atmosfera, ricavandone la composizione chimica. Si tratta di uno dei contributi più attesi del Telescopio spaziale James Webb, che indagherà sull’eventuale esistenza di mondi rocciosi simili alla Terra e compatibili con la presenza di vita.

TELESCOPIO SPAZIALE JAMES WEBB: COSA HA RIPRESO

Il Telescopio spaziale James Webb ha ripreso anche la Nebulosa ad anello meridionale, Eight-Burst, una nuvola di gas in espansione che circonda una stella morente, a circa 2mila anni luce dalla Terra. La stella centrale è una nana bianca, quel che resta di un astro arrivato alla fine della propria vita. Quindi, nelle ultime fasi della sua esistenza illumina i gas espulsi. Anche in questo caso gli scenari sono importanti, perché potremo scoprire le combinazioni chimiche delle esplosioni delle stelle. Ma ce ne sono anche nascenti. Il Telescopio spaziale James Webb ha fotografato anche la nebulosa della Carena, a 7.600 anni luce. Ospita stelle massicce ben più grandi del Sole ed è una culla di nuove stelle nella nostra stessa galassia, la Via Lattea.

Una delle capacità del Telescopio spaziale James Webb è quella di penetrare le dense nubi, svelando cosa c’è dietro le spesse cortine di polveri. Quindi, vediamo per la prima volta nuove stelle che prima erano nascoste alla nostra vista. Questo grazie al Telescopio spaziale James Webb, che non è solo il più grande e complesso, ma anche il più costoso, visto che sono serviti 10 miliardi di dollari. Decollato nel Natale 2021 dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, dopo un mese di viaggio ed una serie di manovre delicate per aprire specchi e scudo termico, ha raggiunto il punto L2, a un milione e mezzo di chilometri, dove osserva stelle e galassie dando le spalle al Sole e alla Terra. Ed è in grado di osservare l’Universo all’infrarosso.













