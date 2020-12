Telethon, lo show di Rai Uno è un successo/ 7.1 mln raccolti e ascolti alle stelle

Si è tenuto ieri pomeriggio il classico show di Rai Uno dedicato a Telethon e alla racconta fondi, un evento che è stato uno spettacolo in tutti i sensi, sia in tema di ascolti tv, sia per quanto riguarda i soldi donati alla ricerca. Il boom di ascolti è stato registrato, come ricordano i colleghi di Affaritaliani.it, in particolare nella fascia del tardo pomeriggio, quella di chiusura dalle ore 16:40 alle 18:40 (prima de L’Eredità), e in cui al timone vi era la bella e brava Eleonora Daniele (affiancata da Paolo Belli, altro storico amico di Telethon), già conduttrice del fortunato programma di Rai Uno, “Storie Italiane” (in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 10:00 a mezzogiorno circa).

In quella fascia oraria i telespettatori hanno toccato quasi quota un milione e mezzo (nel dettaglio 1.371.000, share dell’8.19%), “E si sa che con Telethon – scrivono su Affaritaliani.it – lo share non è mai stato alto come ieri nel corso della storia della televisione italiana”.

TELETHON, SUCCESSO DELLO SHOW DI RAI UNO: IN 29 ANNI RACCOLTI 310 MILIONI DI EURO

Alla fine sono stati raccolti ben 7 milioni e 100mila euro per la ricerca, così come annunciato attraverso una nota dalla banca Bnl-Paribas, da 29 anni partner della stessa fondazione. Una cifra che è in linea con quella dell’edizione 2019 Telethon e questo rappresenta senza dubbio un grande traguardo tenendo conto della crisi economica che sta vivendo parte dell’Italia in questo difficile 2020, causa covid e chiusure varie. L’assegno è stato presentato in diretta televisiva da Silvia Angeli, direttrice di una Filiale della Banca, e consegnato nelle mani di Alessandro Betti, Responsabile Raccolta Fondi Telethon. In 29 anni sono stati raccolti più di 310 milioni di euro grazie allo show di Rai Uno, soldi che hanno dato il supporto a 1.630 ricercatori, e finanziato 2.704 progetti di ricerca e lo studio di ben 586 diverse malattie genetiche rare.

