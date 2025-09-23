Televoto Grande Fratello 2025, il regolamento fa discutere: “Account limitati e controlli serrati”. Fan in delirio sui social.

Il Grande Fratello 2025 di Simona Ventura sta per iniziare, e si scoprono man mano le nuove regole del reality di Canale 5. Il programma partirà da lunedì 29 settembre 2025 e dato che manca poco meno di una settimana, i fan si chiedono come possono votare i loro concorrenti preferiti, quali sono le regole e le modalità per il televoto. Oggi scopriamo tutti i dettagli per esprimere le nostre preferenze in questa nuova e attesissima edizione.

In seguito all’Isola dei Famosi e a The Couple, Mediaset ha deciso di rivoluzionare le modalità di voto. Anche la scorsa stagione del Grande Fratello di Alfonso Signorini ci ha insegnato che ormai il televoto era diventato tossico, con fanbase che si schieravano in massa su un concorrente senza garantire voti equi e integri, come dovrebbe essere. Come si vota dunque al Grande Fratello 2025? Partiamo dagli SMS: il numero a cui inviare la preferenza è il 477.000.2, al quale si dovrà rispondere durante la serata.

Televoto Grande Fratello 2025, come si vota tramite SMS: il costo e le modalità

Per votare al Grande Fratello 2025 bisognerà inviare un SMS al 477.000.2 e il programma vi porrà delle domande durante il corso del reality. Chi può votare? Gli operatori che rendono disponibile i televoto sono TIM, WIND3, Vodafone, Iliad, Poste Mobile, COOP, Kena, Fastweb, Very Mobile e HO. Dopo l’SMS riceverete un messaggio di conferma che ne attesterà la validità.

Quanto costa il televoto Grande Fratello 2025? Il costo è di 0,16 Euro IVA inclusa per chi ha Very Mobile, Coop, Postemobile, Wind Tre, HO, Vodafone e Fastweb, mentre i clienti di Kena e TIM pagheranno 0,1613 Euro IVA inclusa. Per rendere il voto più equo, ogni utente potrà votare al massimo una volta per ogni sessione che dura meno di 24 ore. Il limite è di 50 voti settimanali a differenza di quanto era successo con l’Isola dei Famosi 2025. Ma attenzione, c’è ancora una modalità di voto, andiamo a scoprirla.

Televoto Grande Fratello 2025, App Mediaset Infinity

Se vuoi votare il tuo preferito al Grande Fratello 2025 torna anche il voto tramite l’App Mediaset Infinity. Come si usa? Per procedere è necessario iscriversi all’App creando un proprio profilo, e qui potrete votare per un tot di volte (come vi verrà specificato dall’applicazione stessa). Ovviamente, non sarà possibile che più account votino dallo stesso smartphone grazie ad un device token.