Televoto Grande Fratello: i telespettatori si scagliano contro i fandom

Il Codacons ha preso in mano la situazione dopo i recenti dubbi dei fan del Grande Fratello riguardo al sistema di voto. Ormai da mesi i social parlano di qualcosa di strano, andando a parlare di votazioni truccate e pilotate. Non solo, a finire al centro delle polemiche è stato il tema dei fandom che hanno il potere di muovere le masse in modo eccessivo secondo il pubblico. In buona sostanza, chi segue con passione il Grande Fratello, sente di aver perso il potere decisionale, elemento intrinseco per far funzionare il programma.

Negli ultimi tempi si è persa la suspance di sapere chi sarà eliminato al Grande Fratello: guardando sui social, e in particolare su X, si sa in anticipo il nome della vittima del televoto e di conseguenza il pubblico ha deciso di interpellare il Codacons per mettere a posto le carte in tavola. L’ente ha prontamente risposto, mandando un comunicato per chiarire la sua posizione. “Molti fan del Grande Fratello hanno reagito negativamente in seguito ai recenti avvenimenti e alle decisioni prese all’interno della casa, sollevando dubbi sul sistema del televoto”. Così inizia la lettera che il Codacons a mandato a Mediaset.

Televoto Grande Fratello, qual è la soluzione? Il clamoroso errore del finalista

Dopo le recenti polemiche al Grande Fratello, il Codacons ha fatto presente di aver ricevuto tantissime segnalazioni sulla piattaforma “Reality Shock“, creata appositamente insieme all’Assourt per permettere ai telespettatori di segnalare quello che sembra essere poco corretto nei programmi televisivi. Il caos è uscito quando in una delle ultime puntate la regia ha fatto un clamoroso errore nell’assegnazione dei finalisti, sbagliando ed eleggendo Javier Martinez come primo concorrente alla finale. Signorini aveva poi fatto presente di aver sbagliato e nonostante il pallavolista argentino stesse già festeggiando, ha fatto il nome di Lorenzo Spolverato.

A questo punto non si conoscono ancora i risvolti dell’intervento dell’associazione, ma di sicuro questa lettera ha smosso le acque stagnanti facendo uscire la polvere da sotto il tappeto. Il pubblico non vuole più i BOT e i Fandom, che hanno lo “strapotere decisionale” tanto incoerente con le basi del Grande Fratello. Quale sarà la soluzione? Secondo Davide Maggio bisognerebbe mettere un meccanismo a pagamento, anche se al momento risulta molto difficile governare il sistema del televoto in maniera diversa.