L’ultima puntata del Grande Fratello ha creato non poche polemiche, con un televoto tutto nuovo e la decisione degli autori di non squalificare nessuna tra Ilaria Galassi, Helena Prestes e Jessica Morlacchi (che ha abbandonato poi di sua volontà). L’ex Non è la Rai e la modella brasiliana sono finite in nomination con gli altri nominati della settimana: Shaila Gatta, Luca Calvani e Tommaso Franchi, tra i più votati dai gieffini alla fine della puntata. Secondo i sondaggi, le più votate sarebbero Shaila Gatta e Helena Prestes e se tutto continua così, una di loro potrebbe lasciare la casa.

Stando ai risultati di oggi, Shaila Gatta avrebbe superato il 40%, segno di un malcontento da parte del pubblico che sta iniziando a non “sopportare” più la ballerina. Intanto il web si popola di commenti e opinioni sul televoto del Grande Fratello, specialmente su X dove i fan si dividono tra chi vuole salvare Shaila Gatta per permettergli di continuare la sua relazione con Lorenzo Spolverato e chi invece vuole difendere Helena sperando di vederla finalmente insieme a Javier Martinez. Proprio per questo si sta iniziando a parlare di Televoto ribaltato, o meglio, al “contrario” come l’hanno definito alcuni utenti.

Come funziona il televoto al Grande Fratello in vista della puntata di lunedì 13 gennaio 2024? Di base non cambierà niente, il pubblico avrà semplicemente una doppia possibilità di scelta, scegliendo prima chi eliminare tra il primo blocco di concorrenti, e poi scegliendo chi dovrà abbandonare la casa tra il gruppo delle due soggette al provvedimento, ovvero Ilaria Galassi e Helena Prestes. Una di loro dovrà abbandonare definitivamente il gioco e come abbiamo accennato, dai sondaggi pare che assisteremo all’eliminazione della modella. Ma tutto è ancora da vedere.

Sui social, intanto c’è chi si lamenta riguardo al meccanistmo del televoto: “La gente non ha ancora capito che devono votare chi eliminare e non salvare“, scrive un utente, mentre altri stanno creando veri e propri gruppi per organizzarsi e salvare il loro preferito tra le due protagoniste del televoto di questa settimana: “Prendete tutti i cellulari, anche dei vostri nonni e votate Shaila dobbiamo farcela. Ricordatevi di tutto ciò che ha detto e fatto in questi mesi lo schifo“. A brevissimo sapremo dunque quale sarà stato il verdetto del pubblico sovrano e chi uscirà questa settimana dal Grande Fratello.