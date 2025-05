L’Isola dei Famosi 2025 sta ufficialmente per avere inizio e oltre a un cast tutto rinnovato in studio, a partire dalla conduttrice Veronica Gentili, anche il metodo con cui votare i propri preferiti cambia radicalmente. Mediaset ha infatti deciso di affidare soltanto al televoto questo compito, eliminando la possibilità di votare su siti o piattaforme televisive. Una scelta arrivata dopo l’ultima edizione del Grande Fratello, durante la quale i televoti sono stati spesso ‘pilotati’ da fanbase tossiche, alleatesi per portare avanti un concorrente rispetto a un altro.

Una situazione che ha creato un’accesa polemica, arrivata poi fino ad Alfonso Signorini. Per evitare che quanto accaduto durante l’ultimo Grande Fratello si replichi anche in altri reality Mediaset, è ora possibile votare solo attraverso Sms. È accaduto così per The Couple, che domenica 11 maggio arriva alla sua finale (anticipata per flop), e sarà così anche per l’Isola dei Famosi 2025.

Televoto Isola dei Famosi 2025: ecco come si vota

Detto questo, come si fa a votare per i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025? Come detto, è possibile solo attraverso sms, inviandolo al numero 477.000.3. Ogni utente avrà però a disposizione un solo voto per ciascuna utenza e, in caso di votazione valida, riceverà un messaggio di conferma. Il costo di conferma è di 0,16 euro (IVA inclusa) per i clienti Wind Tre, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, ho. e Very Mobile, e di 0,1613 euro (IVA inclusa) per i clienti TIM e Kena. L’importo sarà addebitato sul conto telefonico per gli abbonati o scalato dal credito residuo per i clienti con sim ricaricabile.