Ogni anno si parla di televoto truccato al Grande Fratello, ma mai come questa edizione l’argomento è discusso in TV e sul web. Tanto che è arrivato ad occuparsene anche Striscia La Notizia, che dopo le dichiarazioni fatte da Alfonso Signorini sui fandom ‘tossici’, ha voluto indagare ulteriormente attraverso l’analisi di un esperto web di dinamiche televisive: Marco Dianda. È stato lui a spiegare come il televoto sia effettivamente manipolato da queste fandom, che decidono chi salvare, decretando inevitabilmente l’eliminazione di un concorrente rispetto ad altri.

“Il televoto del GF prevede 3 voti a persona. Sappiamo che queste fandom che incitano i partecipanti alle chat a votare in modo multiplo tramite mail false.” ha esordito l’esperto nel servizio di Striscia La Notizia. Quindi ha aggiunto: “Dunque, una persona, che può fare solo tre voti, si ritrova a creare cento mail e a votare per 300 volte. Quindi, se pensiamo che una fandom può avere un numero di partecipanti pari a duemila persone, possono uscire fuori 600mila voti e quindi falsare il televoto.”

Grande Fratello e il televoto pilotato dai fandom: “Ecco cosa fanno gli amministratori di questi gruppi”

Dianda ha chiarito che per fandom si intende un insieme di persone che tifa un determinato partecipante di un reality e che perciò si riunisce “quasi come una ‘setta’ sul web. Potrebbe essere in una chat Telegram, Whatsapp o un gruppo nascosto sui social, e qui seguono le direttive di chi è a capo di queste chat, che li guida verso un voto o un altro.” In questo modo, delineerebbero con anticipo la proclamazione di finalisti o di preferiti. Ma non è tutto, perché l’esperto ha spiegato che tali amministratori “chiedono ai partecipanti di votare in modo multiplo, creando delle email per esprimere una moltitudine di voti. E, per cercare di stimolare questo lavoro, minacciano di far uscire i partecipanti se non dimostrano di aver televotato. Chiedono anche screenshot per dimostrare di aver fatto delle donazioni per gli aerei che passano sopra la Casa del Grande Fratello, che se non fanno vengono estromessi dal gruppo.”