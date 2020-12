Televoto truccato al Grande Fratello Vip 2020?/ Adua, Dayane e i voti dal Brasile

Quando si parla di Grande Fratello è impossibile non parlare di polemiche. Anche il Grande Fratello Vip di quest’anno non ne è immune e in questi mesi tanti argomenti hanno acceso il web. Ma nelle ultime settimane ce n’è uno che ha di gran lunga acceso più di tutti gli altri: il televoto. Dopo l’immunità vinta da Dayane Mello e, lunedì, da Adua Del Vesco, il molti hanno lanciato l’allarme di un possibile televoto truccato. Rosalinda, in particolare, si è ritrovata al televoto con Pierpaolo Pretelli, Selvaggia Roma e Stefania Orlando. Tanti sono rimasti sbalorditi dal risultato: ben il 36% di gradimento per Adua, seguita da Pierpaolo con il 32% di voti, Stefania con il 27% e Selvaggia con il 5%. Un risultato che, seppur strano per molti telespettatori, ci può stare. La situazione è però cambiata quando sui social un dato ha fatto scoppiare un’accesa polemica.

Televoto Grande Fratello Vip 2020: è polemica sul web per i voti dal Brasile

A far preoccupare il pubblico del Grande Fratello Vip è stato l’aver scoperto che sono stati moltissimi i voti arrivati per la Del Vesco da fan brasiliani. Da qui l’accusa di un televoto truccato, visto che alla base ci sarebbe la creazione di account fake da brasiliani, che hanno votato in massa la ragazza falsando i voti reali. Tesi avvalorata dal fatto che, tra i sondaggi del web e dalle reazioni generali, Adua non è mai risultata tra i preferiti del pubblico, tra i quali al momento spiccano Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. Da qui la richiesta alla produzione del Grande Fratello di indagare e mettere fine a questo ‘imbroglio’. Come risponderà Signorini?



