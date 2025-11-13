Tellynonpiangere a X Factor, quarto live: il concorrente della squadra di Francesco Gabbani. Oggi si esibirà sulle note di Tricarico con "Io sono Francesco"

Una puntata speciale quella di questa sera a X Factor. I concorrenti si esibiranno sulle note di cover che hanno già interpretato nelle scorse puntate e poi, nella seconda parte del live, canteranno brani che hanno già interpretato. Tra i concorrenti in gara nel quarto live ci sarà anche Tellynonpiangere, che sta piacendo molto al pubblico: per l’occasione, questa sera, il giovane artista si esibirà sulle note di “Io sono Francesco” di Tricarico.

Un brano intenso ed emotivamente toccante nonostante il ritmo nasconda una melodia leggera, quasi una filastrocca. Nel brano si parla di un’infanzia dolorosa e Tellynonpiangere sarà chiamato a metterci dentro tutta la sua emotività per interpretarlo nella maniera corretta. Ma al di là dell’assegnazione di questa sera, come sta andando l’avventura del giovane a X Factor?

Tellynonpiangere a X Factor, quarto live: chi è il concorrente bolognese

Tellynonpiangere è il nome d’arte scelto dal classe 2001 Giorgio Campagnoli. Nel mondo della musica da diversi anni, Telly ha deciso di intraprendere questa strada quando aveva 17 anni. Se inizialmente però quel percorso sembrava quasi un gioco da adolescente, con il tempo si è trasformato in un mestiere: l’artista ha cominciato anche a scrivere i suoi primi brani con una scrittura intima e autentica, con diverse hit che hanno già ottenuto un successo importante.

Alle audition, Tellynonpiangere ha presentato “Sui muri” degli Psicologi, guadagnandosi quattro sì. Poi, ai Bootcamp, ha cantato “Superclassico” di Ernia ottenendo un’altra standing ovation. Tellynonpiangere è andato ancora avanti, entrando poi nella squadra di Francesco Gabbani. Il terzo live, per il giovane cantautore, non è stato brillante ma proprio oggi avrà l’occasione di riscattare sulle note di “Io sono Francesco”. Il pubblico, intanto, fa il tifo per lei. Questo uno dei commenti: “Telly merita di arrivare alla serata inediti perché fino ad oggi non ha mai potuto cantare un suo brano e lui è un cantautore. Forza Giorgio“.

