Chi è Tellynonpiangere di X Factor 2025? Ecco qual è la sua storia, perché si chiama così, e quali sono i suoi obiettivi

X Factor 2025 continua la sua corsa anche se da anni il vincitore non riesce più a entrare nel mondo discografico sfondandolo con grande forza ed energia, infatti molti corrono verso l’ultima spiaggia ovvero Sanremo Giovani. Uno dei concorrenti più talentuosi di quest’edizione si chiama Tellynonpiangere, nome d’arte di Giorgio Campagnoli, che la scorsa settimana ha cantato ‘Abissale’ di Tananai beccando poi i complimenti di quest’ultimo oltre che del suo coach Francesco Gabbani.

Avendo una sua identità è giusto che la segua e non che venga snaturato con altri brani proposti, per questo Jake La Furia si è dovuto ricredere e quasi rimangiarsi l’invito a uscire dalla sua zona di comfort. C’è chi vuole a tutti i costi le luci della ribalta e chi invece le ottiene con un metodo naturale come quello di cantare.

Tellynonpiangere a X Factor 2025, il discografico: “Ecco perché funziona”

Davide Nicosia, detto Needa, che segue appunto Tellynonpiangere, a Il Resto del Carlino ha spiegato perché funziona: “Perché non è costruito”. Non desidera vivere nelle grandi città, che fagocitano ogni oncia di tempo, bensì nelle campagne bolognesi, quindi il suo discografico farà in modo che questo si realizzi senza chiedergli di snaturarsi.

Ma qual è la storia del concorrente di X Factor 2025? È stato adottato da piccolo, ha potuto seguire le sue passioni (lo skate e ovviamente la musica) e ha lavorato anche come pizzaiolo in un ristorante di Galliera. E perché ha scelto proprio quel nome d’arte? Telly è un soprannome che ha ricevuto da un amico oltre al fatto che quando da piccolo è caduto gli si è formata una T sulla fronte.

