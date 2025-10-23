Tellynonpiangere approda ai live di X Factor 2025 con grandi credenziali e le parole entusiastiche di Francesco Gabbani

Dalle audizioni ai live, senza sorprese. Chi lo conosce bene non è certo stupito, perché il talento di Tellynonpiangere è sotto gli occhi tutti. E non è passato inosservato nemmeno ai giudici di X Factor, durante le audizioni che alla fine lo hanno visto approdare nel team di Francesco Gabbani. Il cantante toscano è rimasto letteralmente ammaliato dallo stile di Giorgio Campagnoli, alias Tellynonpiangere, che con la sua voce pura e malinconica ha fatto breccia.

La performance sulle note di ‘Pastello Bianco’ gli ha permesso di ottenere il via libero definitivo, coronando un percorso che era cominciato con il brano ‘Superclassico’ di Ernia. Ebbene, ora c’è grandissima curiosità di vedere quanto potrà crescere sotto l’ala protettiva del suo coach, in un talent che potrebbe dargli lo slancio di carriera che sta cercando da tempo.

Tellynonpiangere ai live di x Factor dopo aver stregato Francesco Gabbani: “Comunica anche senza parlare”

Dalla settimana scorsa, dunque, Tellynonpiangere, fa parte del team guidato da Francesco Gabbani, assieme a PierC, alias per Piercesare Fagioli, e Michelle. “Non avevo un piano, ma ho sempre avuto la musica”, ha confidato entusiasta il ragazzo sui propri canali Instagram dopo il successo a X Factor. Ora la strada da percorrere lunghissima, perché il percorso nel talent è solo agli inizi.

“Questo è un sogno che sembrava sempre troppo grande, ma ci ho lavorato tanto”, ha detto Tellynonpiangere. Gabbani crede fortemente in lui, al punto di averlo preferito ad un altro talento a cui aveva precedentemente assegnato il posto. “A me comunichi tanto anche senza parlare”, gli ha detto Francesco prima di accoglierlo in squadra. Una ‘benedizione’ che fa ben sperare in vista dei live.