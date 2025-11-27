tellynonpiangere, chi è il giovane artista di X Factor: secondo il web il suo è l'inedito migliore dell'edizione in corso!

tellynonpiangere è il nome d’arte scelto da Giorgio Campagnoli per tentare l’avventura nel mondo della musica. Tra le esperienze messe a referto dal giovane artista c’è quella a X Factor, che sta proseguendo con grandi successi per il giovane cantautore, che giovedì scorso ha presentato il suo inedito proprio nel corso del reality show. Si chiama “Barche di carta” la canzone presentata da tellynonpiangere, che ha emozionato il pubblico di X Factor, suscitando dolcezza nel pubblico. Tra i commenti arrivati sotto l’inedito di Giorgio, diversi sono degni di nota.

“Questa canzone è splendida e il timbro di Giorgio per me è spettacolare, senza troppi ghirigori o gorgheggi” si legge. E ancora: “Nonostante ami PierC, negli inediti lui e Caddeo sono a mio avviso i migliori che dimostrano la loro dimensione unica!”. Secondo una telespettatrice, la puntata degli inediti ha mostrato chi ha davvero un talento straordinario, come tellynonpiangere: “Puntate e puntate di cover ma alla fine il vero talento si vede qui, il pezzo più bello in assoluto”. Secondo tanti l’inedito di Giorgio Campagnoli è il migliore di tutti: ne emergono infatti emozioni difficili da spiegare a parole. “In questo inedito affiora un dolore autentico, narrato con una sensibilità rara” si legge ancora in un altro commento. Insomma, l’inedito di tellynonpiangere, “Barche di carta“, ha strappato il cuore del pubblico, riuscendo nell’intento di mettere tutti d’accordo.

tellynonpiangere, chi è: “Vocalmente non il più forte ma…”

Nonostante, secondo tanti nel pubblico, tellynonpiangere non è il più forte a livello vocale a X Factor, il suo inedito è riuscito a convincere, ribaltando forse anche i pronostici. La sua voce soave è stata in grado di dar risalto e forza al suo brano, scritto con una dimensione fortemente intima e in grado di scavare nel profondo. Lui, proprio con la dolcezza del suo singolo, proverà a convincere i giudici, nella speranza di arrivare il più lontano possibile.