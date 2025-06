Telmo Pievani tra le tracce della prima prova alla Maturità 2025: chi è il filosofo evoluzionista e divulgatore noto per l'impegno culturale e scientifico

Telmo Pievani alla Maturità 2025: filosofia, ambiente e critica della cementificazione

Telmo Pievani è uno degli autori proposti nella Prima Prova scritta della Maturità 2025, inserito all’interno della traccia B3 del testo argomentativo, un brano tratto dal suo saggio “Un quarto d’era (geologica) di celebrità”, pubblicato nel 2022 da Feltrinelli e apparso sulla rivista culturale “Sotto il Vulcano”, che invita gli studenti a riflettere in modo critico sull’impatto ambientale della civiltà contemporanea, in particolare sul processo di cementificazione del suolo e sulla trasformazione del paesaggio italiano.

L’autore, tra i più noti filosofi della scienza in Italia, utilizza nel testo un linguaggio accessibile ma ricco di significati, accostando riflessioni sul consumo di suolo a riferimenti culturali, scientifici e storici, una modalità che ben si adatta alla tipologia di prova proposta, ovvero quella che chiede di sviluppare un testo argomentativo, capace di collegare il contenuto della traccia a esperienze personali, conoscenze acquisite e prospettive attuali sul tema.

Proseguendo con l’analisi della traccia, emerge come il centro del discorso non stia soltanto nella denuncia di una problematica ambientale concreta – la cementificazione e la conseguente perdita di spazi naturali – ma anche nella capacità della scrittura di Telmo Pievani di porre domande più ampie sul senso del progresso, sulla gestione del territorio e sulle responsabilità collettive nel rapporto tra società e natura, un invito a considerare la cultura scientifica non come sapere tecnico, ma come forma di consapevolezza critica.

La scelta di Telmo Pievani nella Maturità 2025 non appare quindi casuale: la sua scrittura, che unisce rigore e divulgazione, riflessione filosofica e sensibilità ambientale, si presta bene a una prova che chiede agli studenti di riflettere sui grandi temi del presente partendo da uno spunto concreto ed ecco perché, accanto alla padronanza linguistica, è fondamentale che i maturandi mostrino anche la capacità di contestualizzare il testo e costruire un discorso che tenga insieme conoscenza, senso civico e visione del futuro.

Biografia di Telmo Pievani: il filosofo evoluzionista della Maturità 2025

Telmo Pievani, classe 1970, è professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Padova, dove detiene la prima cattedra italiana di Filosofia delle Scienze Biologiche, un titolo che riflette l’unicità del suo approccio, capace di mettere in dialogo biologia, filosofia e comunicazione scientifica in una prospettiva evoluzionista ampia e radicata nella cultura umanistica.

Dal 2012 insegna anche Bioetica e Divulgazione naturalistica, mentre tra il 2016 e il 2023 ha ricoperto il ruolo di Delegato del Rettore per la Comunicazione istituzionale e scientifica dell’ateneo padovano; il suo percorso accademico è sempre stato affiancato da un forte impegno divulgativo, che lo ha reso un punto di riferimento sia nel panorama italiano che internazionale e tra il 2017 e il 2019 è stato Presidente della Società Italiana di Biologia Evoluzionistica, primo filosofo della scienza a ottenere tale incarico.

Dal 2024 Telmo Pievani è anche visiting scientist presso l’American Museum of Natural History di New York, un’esperienza che conferma il suo profilo internazionale, costruito anche attraverso gli anni di studio e ricerca post-dottorato negli Stati Uniti, e che ha arricchito il suo modo di comunicare la scienza anche in contesti museali, scolastici e multimediali; membro di numerose accademie scientifiche e culturali, tra cui l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e l’Accademia delle Scienze di Torino, Telmo Pievani è autore di numerosi articoli su riviste specialistiche e generaliste, oltre che collaboratore fisso di giornali e portali culturali come Il Bo Live, Le Scienze e Il Corriere della Sera.

Le opere e il pensiero di Telmo Pievani: evoluzione, divulgazione e scienza pubblica

Con oltre 375 pubblicazioni all’attivo, Telmo Pievani è uno degli autori italiani più prolifici nel campo della filosofia della scienza e tra le sue opere più conosciute vi sono saggi come Homo sapiens e altre catastrofi, La teoria dell’evoluzione, Creazione senza Dio e Imperfezione, libri che spaziano dalla riflessione filosofica alle questioni scientifiche più attuali, con uno stile narrativo capace di coinvolgere un pubblico ampio, dagli studenti ai ricercatori, dai curiosi ai lettori più esperti.

Il suo pensiero si concentra sulla teoria dell’evoluzione, sulla biodiversità, sull’adattamento e sulla vulnerabilità, concetti affrontati non solo da un punto di vista scientifico, ma anche con uno sguardo etico e culturale: secondo Telmo Pievani, la scienza è uno strumento fondamentale per comprendere il mondo, ma non può essere separata dalla responsabilità sociale e dal contesto storico in cui opera ed è per questo che nei suoi scritti non mancano riferimenti all’educazione, alla comunicazione pubblica e alla necessità di integrare scienza e umanesimo.

Alla divulgazione ha dedicato buona parte della sua carriera, non solo attraverso saggi e articoli, ma anche tramite format innovativi – dal podcast Il gorilla ce l’ha piccolo (premiato come miglior podcast di divulgazione nel 2022), agli spettacoli teatrali in collaborazione con artisti come Marco Paolini e Federico Taddia, fino alle docenze televisive su Rai3 e Rai Cultura, tutti esempi di un impegno che va oltre l’accademia per restituire alla scienza un ruolo attivo.

Il suo approccio alla comunicazione scientifica – che ha definito “terza missione” – è ispirato anche dall’esperienza negli Stati Uniti, dove la divulgazione è considerata parte integrante del lavoro di ricerca: in Italia, sostiene, c’è ancora molto da fare per valorizzare le competenze e le potenzialità degli scienziati nel racconto del sapere e, in questo senso, la presenza del suo nome alla Maturità 2025 appare come un segnale di cambiamento, che riconosce alla figura del filosofo-scienziato un ruolo centrale nella formazione delle nuove generazioni.