Teme di avere il coronavirus e si suicida/ 45enne maestra si getta dal 5° piano

Si è suicidata gettandosi dalla finestra, perchè temeva di avere il coronavirus. Questa la triste vicenda con protagonista una donna di 45 anni, di professione maestra, che aveva appunto detto al marito di essere sicura di aver contratto il covid-19. L’uomo aveva cercato di rassicurarla, così come il medico di famiglia, ma evidentemente queste rassicurazioni non sono bastate, e la donna non ha retto il peso psicologico decidendo per un gesto estremo. E così che ieri mattina, attorno alle ore 7:00, ha deciso di farla finita: è salita sulla finestra del suo appartamento, situato al quinto piano di una palazzina sita a Colli Portuensi, in provincia di Roma, e si è gettata di sotto. A ricostruire l’accaduto è stato il quotidiano Il Messaggero, che nella giornata di oggi ha svelato quello che fin da subito era sembrato un suicido anche se i motivi non erano certi.

TEME DI AVERE IL CORONAVIRUS, SI SUICIDA: GIA’ PIU’ DI 70 PERSONE SI SONO AMMAZZATE DA MARZO

La 45enne insegnante era combattuta fra il terrore della malattia e l’incertezza legata al lavoro, ma non avrebbe mai accusato in passato alcun problema psichiatrico. Il marito è sotto choc, visto che mai si sarebbe aspettato tale gesto; nella notte precedente al suicido aveva cercato di rassicurare il più possibile la compagna, ma evidentemente non è bastato. A trovare il corpo della 45enne è stato un uomo che era passato di lì, all’altezza del civico 452, in zona Portuense-Monteverde, poco dopo le ore 7:00 di ieri mattina. Subito dopo sono stati avvisati gli uomini del 118, e sul posto si è recata anche la polizia di stato che ha fatto scattare le indagini. Da quanto emerso, sembra che la vittima abbia lasciato dei biglietti, poi rinvenuti nella sua abitazione, attraverso cui si scusava con i propri famigliari per il gesto estremo. Purtroppo quello dei Colli Portuensi non è l’unico caso di suicido legato al covid: da marzo ad oggi già più di 70 persone hanno deciso di farla finita per problematiche legate all’infezione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA