“Temo più Paragone di un giornalista russo”/ Sallusti: “È stato berlusconiano…”

Scontro tra Gianluigi Paragone e Alessandro Sallusti ai microfoni di “Non è l’Arena”, trasmissione di La 7 condotta da Massimo Giletti e andata in onda nella serata di domenica 15 maggio 2022. Una lite nata dopo che sono state mostrate in diretta televisiva alcune immagini delle torture avvenute all’interno di un carcere in Russia, che, nel filmato, venivano commentati da un giornalista russo. Paragone, al termine del filmato, si è rivolto a Luca Telese e alle critiche mosse da quest’ultimo, asserendo: “Fai il bullo col giornalista russo”. A tali parole ha replicato Telese: “Quando si tortura un uomo non esiste il bullismo. Hai visto quelle immagini? Non fare l’amico del giaguaro. Difendi il waterboarding”.

Il direttore di “Libero”, Alessandro Sallusti, rivolgendosi al leader di ItalExit Gianluca Paragone ha effettuato un commento pungente e attraversato dall’ironia: “Mi fa più paura lui che il giornalista russo! Capisco che il suo bacino elettorale sia formato da quella gente lì… Ma è comunque gente dalla quale io starei alla larga”. Subito Paragone ha risposto: “Ricordati Berlusconi col mitra”.

SCONTRO TRA PARAGONE E SALLUSTI: “IL VOSTRO GIOCO È COSÌ…”

Nel prosieguo di “Non è l’Arena” su La 7, Alessandro Sallusti ha proseguito la polemica con Gianluigi Paragone, rammentandogli le sue origini di natura politica: “Guarda che tu sei stato berlusconiano a lungo. Lasciamo perdere, è più semplice ragionare col russo che con te!”.

Non pago, tuttavia, Paragone ha voluto rispondere ulteriormente a Sallusti, esponendo il suo punto di vista circa quanto appena accaduto nello studio televisivo di Massimo Giletti: “Quel povero disgraziato di giornalista russo ha criticato immediatamente quelle immagini e voi ci siete andati sopra ugualmente, ma va bene, tanto il gioco è così”. La chiosa è spettata al padrone di casa, il sopra menzionato conduttore, appunto, il quale, con disappunto, ha commentato: “Qui non c’è nessun gioco”.

