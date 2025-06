Notte difficile all'Isola dei Famosi 2025 per i naufraghi rimasti in gara: una tempesta si è abbattuta sull'Isola, provocando freddo e disagi

I concorrenti rimasti in gara all’Isola dei Famosi 2025 speravano che l’ultima settimana sarebbe stata di pace e relax, invece una potente tempesta si è abbattuta su di loro in queste ore, mettendoli in evidente difficoltà. Nel corso del nuovo daytime, sono state mostrate le immagini del diluvio che ha colpito l’Isola e dei finalisti e non costretti a ripararsi sotto il tendone, riuscendo a malapena a cuore il riso col quale sfamarsi per la giornata.

Vincitore Isola dei Famosi 2025: i cinque finalisti/ Teresanna Pugliese la favorita, ma c'è un colpo di scena

Tra i più provati c’è stato Jey Lillo, che ha raccontato alle telecamere dell’Isola dei Famosi di una notte molto difficile. “È scoppiato il diluvio universale, – ha ammesso il concorrente – abbiamo passato una notte tragica!“. Così ha continuato: “Pensavo che l’ultima settimana sarebbe stata di relax, invece no,. Le difficoltà dell’isola ci accompagnano fino all’ultimo giorno.”

Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi, pace fatta all’Isola dei Famosi?/ “Occhi diversi dopo l'ultima lite…”

Notte difficile per i naufraghi all’Isola dei Famosi 2025: Teresanna Pugliese svela cos’è accaduto

Nelle immagini successive, i concorrenti dell’Isola dei Famosi sono raccolti sotto il tendone e indossano tutto ciò che è a loro disposizione per restare al caldo nonostante la tempesta. Poi, restano tutti insieme a dormire. La mattina dopo, Teresanna Pugliese ha raccontato l’accaduto in un confessionale: “Avevamo freddo… Comunque siamo riusciti a superare la notte, è stato anche carino dormire tutti insieme”, ha ammesso la naufraga. Una notte, dunque, particolarmente movimentata per i concorrenti, probabilmente la più difficile sin dal loro arrivo in Honduras. Ora che restano soltanto pochi giorni prima della finale, l’intenzione è quella di godersi ogni attimo sull’Isola, in modo da concludere questa avventura in bellezza.