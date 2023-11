Tempesta Ciaran in Francia: 1,2 milioni di case senza corrente/ Video, venti fino a 170 km/h

La tempesta Ciaran sta piegando la Francia. Nella giornata di oggi una devastante ondata di maltempo ha colpito il nord ovest del Paese transalpino, causando un blackout generale che ha interessato ben 1,2 milioni di case, rimaste tutte senza elettricità nella mattinata di oggi. Come segnalata da TgCom24 attraverso il suo sito web, le raffiche di vento hanno superato i 170 chilometri orari, e il gestore della rete Enedis ha spiegato che la tempesta Ciaran “ha causato gravi danni alla rete pubblica di distribuzione elettrica nel nord-ovest del Paese”, questo quanto si legge in un comunicato.

“Identità sotto attacco ma ci tiene in vita”/ Marcello Veneziani: “vogliono cancellarla per deprimere il sé”

Le case isolate in Bretagna sono state più di 780mila ed inoltre è morta una persona, un camionista che si trovava nel dipartimento dell’Aisne, nel nord del Paese, e che è stato travolto da un albero caduto appunto per via del maltempo. Il ministro dei Trasporti francese, Clement Beaune, parlando con l’emittente radiotelevisiva France info, ha fatto sapere che: “Ci sono dei divieti alla circolazione che restano”, confermando il decesso del povero camionista. Disagi anche sull’isola di Jersey, nel canale della Manica, dove 39 residenti sono stati evacuati, così come riferito dalla BBC, e inoltre la polizia ha fatto sapere attraverso la sua pagina X che le condizioni meteorologiche sono al momento “pericolose”, invitando la popolazione a rimanere a casa.

Terremoto oggi Massa M 3.0/ Ingv ultime notizie, scossa lieve anche a Messina

TEMPESTA CIARAN IN FRANCIA: EFFETTI ANCHE IN ITALIA

Tutti gli evacuati, compresi 6 bambini, sono stati costretti ad abbandonare le loro case a causa dei danni che sono stati provocati dalla tempesta, con venti fino a 149 km/h che sono stati registrati all’aeroporto, mentre sull’isola di St. Mary’s e nelle isole di Scilly, la velocità massima raggiunta è stata di 123 km/h.

Numerosi gli interventi dei pompieri, sempre nel nord della Francia, nel dipartimento della Manica, e anche nel sud della Gran Bretagna non sono mancati i disagi. Tempesta Ciaran che tra l’altro si sta facendo sentire anche in Italia, con l’allerta rossa diramata oggi in Veneto e Friuli Venezia Giulia.

“Pillola anticoncezionale non mi ha fatto guarire da infarto”/ 26enne: “Non muovo più un braccio”













© RIPRODUZIONE RISERVATA