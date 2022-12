Tempesta di neve record a New York/ -57° nel Wyoming, proclamato stato di emergenza

Una super tempesta polare si è riversata nelle ultime ore sulla costa est degli Stati Uniti, colpendo in particolare lo stato di New York ma anche Georgia, Kentucky, Missouri, Maryland, North Carolina e Oklahoma. Oltre oceano la chiamano snowmageddon, e sta causando una vera e propria bufera di neve con l’aggiunta di temperature al di poco glaciali. Si calcola che in alcune zone montuose del Wyoming sono stati toccati i -57 gradi. Il risultato, milioni di persone paralizzate durante le feste di Natale con ben 2.300 voli cancellati alle ore 20:30 di ieri sera, quando in Italia erano le 2:30 di notte di oggi. Per fronteggiare questa super tempesta di neve, New York ha proclamato lo stato di emergenza insieme ad altri undici governatori.

Secondo gli addetti ai lavori sono attese nelle prossime ore delle nevicate definite “brutali” a nord dello stato della Grande Mela, ancora più preoccupanti per via della “bomba ciclone” di freddo che sta interessando moltissimi stati d’oltre Oceano. Disagi sono infatti previsti ad esempio anche in Ohio, dove la temperatura dovrebbe toccare la quota di 17 gradi al di sotto dello zero termico, temperature da Polo Nord. Tra l’altro la tempesta ha causato un brusco calo della colonnina di mercurio in brevissimo tempo visto che, come riferisce Repubblica, nel giro di un’ora si è passati da +6 gradi a -16, quindi con un’escursione termica di ben 22 gradi.

TEMPESTA DI NEVE RECORD A NEW YORK, A DALLAS -11 GRADI

Altra temperatura record è stata registrata in Texas, stato tutt’altro che dal clima rigido, dove a Dallas si sono toccati meno undici gradi, e la Guardia Nazionale è stata schierata in molti stati, leggasi dal Colorado al Connecticut, dal Kentucky al Maryland, Missouri, North Carolina e Oklahoma.

Sempre in Texas, stando a quanto fatto sapere dal sito poweroutage.us, vi sarebbero più di 80mila persone senza corrente, e lo stesso starebbe accadendo in Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi e Tennessee dove a causa della neve e delle temperature rigidi, gli impianti elettrici sono letteralmente andati in tilt. Infine, da segnalare delle inondazioni a sud di Buffalo, sempre nello stato di New York, e sono attese alluvioni anche a Lake Erie.

