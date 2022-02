TEMPESTA EUNICE: VENTI A 200 KM/H, UN MORTO/ Divelto il tetto della O2 Arena

La tempesta Eunice si è abbattuta sul Regno Unito, come era stato annunciato dalle previsioni meteo. Il vento, sull’Isola di Wight, sta soffiando a una potenza devastante, circa 200 chilometri orari. Anche a Londra si stanno verificando episodi di estremo disagio, con le persone trascinate per strada e sbattute a terra. Il danno maggiore si è verificato al tetto della prestigiosa O2 Arena, conosciuta anche come Millennium Dome, una struttura capace di contenere circa 20mila persone, utilizzata principalmente per concerti e considerata un gioiello della nuova architettura della capitale. Vasti strati esterni della cupola sono stati spazzati via dal vento.

Ovviamente, il concerto previsto questa sera, la reunion del gruppo hip hop Fugees in occasione del 25esimo loro anniversario, è stata cancellata. Milioni di persone sono state invitate dalle autorità a rimanere in casa almeno per le prossime 24 ore.

TEMPESTA EUNICE, CANCELLATI 400 VOLI A HEATHROW

Molti aerei che dovevano atterrare all’aeroporto di Heathrow sono stati costretti a spostarsi in altre zone, perché il vento che caratterizza la tempesta Eunice impedisce un atterraggio sicuro. Un volo proveniente dal Portogallo era quasi riuscito a toccare la pista, quando ha sbandato vistosamente e ha dovuto rialzarsi per tentare un nuovo atterraggio. Anche un volo della British Airways da Nassau ha dovuto effettuare due tentativi di atterraggio prima di atterrare in sicurezza sulla pista, 30 minuti dopo l’orario di atterraggio.

Circa quattrocento voli sono stati adesso cancellati. La tempesta Eunice è già stata classificata come la più violenta degli ultimi trent’anni, anche se in passato in Scozia sono stati registrati venti anche a 300 chilometri orari, e sta lasciando migliaia di abitazioni senza elettricità, con le strade chiuse e la cancellazione di servizi di autobus e treni, voli e partenze dei traghetti. In Galles, tutti i treni sono stati cancellati. Al momento si registra una sola vittima, in Irlanda: trattasi di una persona colpita da un albero abbattuto dal forte vento. Ci sono anche alcuni contusi in Inghilterra.

