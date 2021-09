“Tempesta solare causerebbe apocalisse del web”/ La previsione choc dei ricercatori

Una tempesta solare potrebbe causare da qui a breve una vera e propria apocalisse di internet, ovvero, rendere praticamente inutilizzabile la rete, quindi siti e social network, e tutti i servizi ad essa legati. A ipotizzare questo scenario catastrofico, come riferisce l’autorevole portale LiveScience.com, sarebbero alcuni ricercatori dell’università della California Irvine, secondo cui una tempesta solare molto forte e inaspettata, potrebbe colpire la rete web del nostro pianeta nel giro dei prossimi 5/10 anni, con effetti decisamente preoccupanti sulla vita di tutti i giorni.

Le tempeste solari sono delle espulsioni dal sole di massa coronale, e quando si verificano (sono molto frequenti), il nostro Pianeta viene raggiunto da una serie di particelle magnetizzate che vanno a scontrarsi con lo scudo magnetico terrestre. Se la tempesta è di bassa portata, la Terra non subisce alcune effetto, ma in caso di tempesta solare importante, si possono verificare dei disturbi nelle comunicazioni via web. Secondo le previsioni entro il 2025 il sole dovrebbe raggiungere il suo massimo di attività dei prossimi anni, e per gli esperti un evento di tale portata non si sarebbe verificato mai fino a ora.

TEMPESTA SOLARE CAUSEREBBE APOCALISSE DEL WEB: “I POTENZIALI IMPATTI…”

“I potenziali impatti di una massiccia tempesta geomagnetica sulle infrastrutture attuali – ha commentato Adbu Jyothi, ricercatore che ha contribuito allo studio – sono in gran parte non studiati e non considerati. È difficile – ha aggiunto – prevedere quanto tempo ci vorrebbe per riparare i cavi sottomarini e i ripetitori ma potrebbero essere verosimili interruzioni di internet lunghe settimane o mesi“.

Un blackout quindi non temporaneo ma di lunga durata, il che farebbe di fatto tornare al medioevo gran parte della nostra civiltà, la cui vita quotidiana è ormai legata al web e agli strumenti digitali. Come dimenticare poi l’impatto economico che una tempesta solare di tale portata potrebbe avere: la speranza, ovviamente, è che le previsioni dei ricercatori si rivelino sbagliate, altrimenti…

