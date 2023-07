Tempi pagamento PNRR/ Altro che 30 giorni: ritardi oltre i 200 giorni (13 luglio 2023)

I tempi di pagamento del PNRR sono tutt’altro che in regola. Secondo la Legge, il periodo massimo ammonterebbe a 30 giorni, ma stando alle ultime novità si registrano ritardi anche dai 60 ai 200 giorni. Oltre fuori tempo massimo, ma quali sono le problematiche riscontrate?

Eppure sui ritardi l’Italia chissà come mai, conquista sempre il primato. Basti pensare che per i pagamenti ritardatari il Bel Paese è primo in Europa. Tra P.A che non pagano i professionisti e gli interventi del PNRR che non rispettano le date previste, è un vero e proprio caos.

Salario minimo 2023/ Sindacati propongono 9 euro all'ora, ma c'è un problema di equità

Tempi pagamento PNRR: a cosa è dovuto il ritardo?

I tempi di pagamento del PNRR stanno avendo dei ritardi assurdi. I problemi sarebbero essenzialmente due: il primo è dovuto alle difficoltà riscontrate nell’uso della piattaforma governativa Regis.

Il secondo, all’assenza di comunicazioni efficaci per via del personale mancante. È risaputo infatti, che ci vorrebbero molte più risorse umane che possano aiutare a gestire i progetti previsti dal Piano di Resistenza e Resilienza Nazionale.

Incentivi imprese 2023/ Agevolazioni attive e per giovani e donne disoccupate (13 luglio)

Domenico Condelli, consigliere del Consiglio nazionale ingegneri, ha fatto sapere che questa situazione è gravissima, e molte attività potrebbero persino chiudere qualora non riscuotessero il denaro dovuto nei tempi prestabiliti:

«Innanzitutto, c’è da dire che con il Pnrr siamo in ritardo. Ci sono realtà al passo con i tempi, tipo Ferrovie dello stato, ma moltissime altre entità sono in estrema difficoltà, soprattutto alcuni comuni del Sud Italia, ma non solo. E una delle difficoltà maggiori è la gestione della piattaforma Regis».

Un altro problema esposto da Condelli, riguarda l’obbligo da parte degli enti territoriali di aggiornare mensilmente tutti i progetti lanciati, che poi devono essere validati dall’amministrazione centrale.

Riscatto laurea INPS/ Tempi e modalità di pagamento: cosa sapere (13 luglio 2023)

E se mancano le validazioni per il poco personale, è impossibile andare avanti. Lo stesso Condelli ha dichiarato:

«Personalmente ho un progetto fermo da quattro mesi sul Regis senza validazione. Immaginiamo un professionista occupato nella direzione lavori per 4–5 mesi che non si vede corrispondere il pagamento dovuto. Situazioni che portano anche alla chiusura delle attività».











© RIPRODUZIONE RISERVATA