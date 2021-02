Tempo di Vivere/ Su Rete 4 il film con John Gavin (oggi, 12 febbraio 2021)

Tempo di Vivere va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 12 febbraio, a partire dalle ore 16.00. Si tratta di un film drammatico del 1958 tratto dall’omonimo romanzo “Tempo di vivere, tempo di morire” di Erich Maria Remarque, scrittore tedesco che ha vissuto le vicissitudini della Prima Guerra Mondiale, compare nel film nel ruolo di Pohlmann, un insegnante di religione dichiaratamente avverso al regime nazista. Una curiosità che si preme sottolineare è che il titolo originale del romanzo è tratto da un verso biblico del terzo capitolo dell’Ecclesiaste.

La musica è stata composta da Miklós Rózsa, autore ungherese divenuto famoso per aver scritto le musiche dei migliori film hollywoodiani del periodo degli anni Quaranta e degli anni Ottanta, il tutto confermato anche dalle numerose nomination per moltissimi premi di filmografia. Il film è stato diretto da Douglas Sirk, conosciuto per aver diretto i film Magnifica ossessione e Lo specchio della vita. Gli attori principali di Tempo di Vivere sono John Gavin che interpreta Ernst Graeber e Liselotte Pulver nel ruolo di Elizabeth Kruse. John Gavin ha lavorato insieme a Douglas Sirk anche nel film del 1959 Lo specchio della vita.

Tempo di vivere, la trama del film

Tempo di Vivere parla appunto della storia di Ernst Graeber, soldato tedesco impegnato sul fronte russo che durante la seconda guerra mondiale riceve il permesso di tornare nella sua città natale e dalla sua famiglia. Quando arriva nella sua città la trova distrutta a causa di un precedente bombardamento; decide così di andare alla ricerca dei suoi famigliari, in modo particolare di suo padre e sua madre. Durante la ricerca incontra Elizabeth Kruse, la figlia del suo ex Dottore di famiglia, con la quale stringe un forte legame di amicizia e i due successivamente si sposano. Un bel giorno Ernst riceve una lettera da parte dei genitori scoprendo che sono riusciti a salvarsi e che stanno bene, così anche a causa del congedo finito, Ernst torna in guerra dove, dopo innumerevoli e tragiche vicende, scoprirà tramite una lettera di diventare padre.



