Temporale a Milano, nubifragio e bomba d’acqua/ Maltempo, monitorati Seveso e Lambro

Un violento temporale si è abbattuto stamattina su Milano poco dopo l’alba, un vero e proprio nubifragio che ha allertato gli uomini della Protezione Civile e gli addetti ai lavori, che ora temono un’esondazione del fiume Seveso, nonché del Lambro. Al momento entrambi i corsi d’acqua sono monitorati e non si registrano problemi, la situazione è tenuta sotto controllo, alla luce anche delle piogge che si sono attenutate, ma il monitoraggio proseguirà per tutta la mattinata. Numerose sono state le chiamate ai vigili del fuoco nelle scorse ore, come riferito dai colleghi di Repubblica, in particolare di automobilisti in panne nei sottopassaggi nella zona nord del capoluogo di Milano, fra Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, nonché nella provincia di Monza ma anche in quella di Como e di Lecco. Una vera e propria bomba d’acqua che ha svegliato la maggior parte dei cittadini lombardi, accompagnata da una grandinata che fortunatamente non ha causato danni.

TEMPORALE A MILANO: ALLERTA ARANCIONE PER TUTTA LA GIORNATA

L’assessore alla mobilità di Milano, Marco Granelli, ha fatto sapere via Twitter: “Seveso e Lambro hanno raggiunto la soglia critica e sono vicini all’esondazione”. Il post è stato pubblicato durante l’apice del temporale, ed ora la situazione sembrerebbe essere leggermente migliorata. Resta il fatto che per tutta la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato un’allerta di colore arancione sulla Lombardia per rischio temporali nelle seguenti zone: Bassa pianura occidentale, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese. Allerta arancione per rischio idrogeologico invece nel nodo idraulico di Milano. La stessa allerta è stata diramata anche per la regione Emilia Romagna in queste zone: “Pianura emiliana centrale, Bacini emiliani occidentali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Bacini emiliani orientali, Pianura e costa romagnola, Bacini romagnoli, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese, Bacini emiliani centrali”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA