Dopo un fine settimana che si è rivelato – fortunatamente – piuttosto tranquillo dal punto di vista delle previsioni meteo per la nostra bella penisola, questa settimana sembra che porterà con sé una lunga scia di temporali che in alcuni casi si trasformeranno anche in ingenti grandinate causati – secondo gli esperti meteorologi – dal passaggio di un ciclone mediterraneo che già in queste ore sta stazionando sulla Francia ed è pronto a spostarsi in Italia: complessivamente nelle prossime giornate i temporali dovrebbero investire l’intera penisola partendo dalle regioni a Nord e dalla Sardegna, per poi estendersi progressivamente verso Sud.

Prima di passare al bollettino sui temporali e alle previsioni meteo per le prossime giornate della settimana, è bene partire dalla precisazione che stando alle attuali attese l’ondata di maltempo che attende la nostra penisola non sembra essere legata ad un possibile aumento dell’allerta meteo da parte della Protezione Civile: pur con potenziali piogge abbondanti e grandinate – infatti – le fasi di maggiore criticità dovrebbero essere piuttosto brevi, senza aumentare eccessivamente la pressione sui corsi d’acqua; mentre resta sempre fermo l’invito a tenere sott’occhio il bollettino ufficio per evitare farvi cogliere impreparati dalle precipitazioni.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni: il passaggio del ciclone mediterraneo tra temporali, grandinate e forti venti

Venendo a noi, secondo le osservazioni e previsioni degli esperti de ilMeteo.it i temporali del ciclone mediterraneo dovrebbero affacciarsi alla penisola già nel pomeriggio della giornata di oggi – lunedì 12 maggio 2025 – colpendo in particolare l’area del Triveneto, la Sardegna, il basso Piemonte e parte della Liguria: fenomeni apparentemente lievi e largamente concentrati nelle aree montane; mentre da martedì 13 maggio il maltempo dovrebbe estendersi anche a Lombardia ed Emilia-Romagna, continuando a colpire anche Piemonte e Triveneto con le primissime grandinate.

Mercoledì allo stato attuale sembra essere una giornata piuttosto tranquilla con qualche scarsa e sporadica precipitazione, ma sarà da giovedì 15 maggio che il ciclone mediterraneo raggiungerà il suo picco portando pioggia, grandine e forti venti (fino a 100 chilometri orari) sulle isole maggiori e sulle Regioni meridionali; mentre al contempo un secondo ciclone colpirà nuovamente il Nord con un venerdì che si attende essere particolarmente piovoso.