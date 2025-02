TEMPORALI E ALLERTA METEO: LA SITUAZIONE

Il ritorno del maltempo sull’Italia sarà caratterizzato da temporali che colpiranno tutta la penisola, ma ci sono regioni più colpite di altre, dove non a caso è scattato già l’allerta meteo. I prossimi giorni vedranno protagonisti non solo venti forti, ma anche temporali e grandine, e tutto ciò comporterà tra le altre cose anche un calo delle temperature.

Si preannunciano nubifragi, ma anche nevicate sui monti, alla luce di un generale peggioramento del panorama meteorologico che comincia proprio nella giornata di oggi. Infatti, per lunedì 24 febbraio 2025 è stato previsto il transito di una perturbazione, ma moderata, invece domani sarà protagonista un vortice ciclonico che nella serata arriverà sul Tirreno.

PREVISIONI METEO, DOVE PIOVE OGGI

Questo affondo atlantico sarà alla base della nascita di un vortice depressionario nella zona centrale del Mediterraneo, dando così vita a una perturbazione che si trasformerà in vero e proprio maltempo nella giornata di domani. Per quanto riguarda la giornata odierna, dominano le nuvole al Nord, con piogge deboli e una condizione di instabilità, ma nel pomeriggio saranno più intense in Piemonte, Lombardia e Liguria. Tempo variabile al Centro, ma in Toscana in serata cominceranno rovesci e temporali, mentre nella notte pioverà sul Lazio.

MALTEMPO IN ARRIVO: LE PREVISIONI

Quella di domani sarà solo una fase instabile, poi il maltempo si rivelerà più intenso in Italia mercoledì, visto che la perturbazione sarà più attiva. Le previsioni parlano di piogge diffuse in Liguria, Lombardia e nel Nord-Est, con piogge e rovesci intensi tra Veneto ed Emilia-Romagna, ma arriveranno a colpire anche le regioni del Centro tirrenico, fino a quelle adriatiche. Il maltempo nella serata di mercoledì arriverà al Sud, in particolare in Sicilia. Nel Mezzogiorno, comunque, sono previsti anche mari molto mossi.

Il fenomeno dei temporali sarà particolarmente forte e abbinato a rovesci intenti e nubifragi locali, soprattutto in Emilia-Romagna e nella zona tirrenica del Centro. Per quanto riguarda l’allerta meteo, è stato diramato uno di codice giallo in Toscana per rischio idrogeologico idraulico: è attivo dalle 18 di oggi alle 14 di domani. Discorso simile per il Lazio, la cui allerta meteo è attiva dalla tarda mattinata di oggi e lo è per 24 ore.