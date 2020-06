Temporali Lombardia, allerta meteo arancione/ Domani possibili nubifragi a Milano

Pubblicità

Se il “buongiorno” si vede dal mattino… Solo in tempi moderni la domenica viene vissuta come l’ultimo giorno della settimana, ma se invece si ritorna indietro nel tempo il “giorno del Signore” rappresenta il primo giorno che apre l’intera settimana: nel caso specifico, i temporali e i danni del maltempo visti oggi in Lombardia sono soltanto un prodromo di 7 giorni dove l’estate rimarrà solo una “impressione”. Da possibili nubifragi in corso in serata a Milano e dintorni, è l’intera regione a temere temporali praticamente in ogni provincia: sono già monitorati Seveso e Lambro per provare ad evitare le canoniche esondazioni ormai probabili visti gli ultimi livelli idrometrici. L’allerta arancione durerà per 48 ore consecutive con fenomeni intensi segnalati dal bollettino meteo della Protezione Civile sia sulla parte occidentale della Valtellina, sull’area alpina e prealpina e sulla pianura occidentale: allerta maltempo non solo in Lombardia però, tra oggi e questa notte allarme anche in Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, con abbondanti roveschi e nubifragi potenziali su larga parte del Centro-Nord italiano.

ALLERTA METEO ARANCIONE ANCHE DOMANI IN LOMBARDIA

Nel nuovo bollettino maltempo redatto dalla Protezione Civile in vista della giornata di domani 8 giugno la Lombardia e il Friuli restano nel “mirino” dei temporali: «La perturbazione in atto su gran parte del Nord Italia nella giornata di domani porterà una fase di maltempo anche sulle regioni centrali peninsulari e sulla Campania», scrive il bollettino che assegna bollino arancione alle due Regioni amministrate da Fontana e Fedriga. Ecco le previsioni specifiche per le prossime ore: «Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, le regioni Friuli Venezia Giulia e Liguria hanno innalzato, per la giornata di oggi, domenica 7 giugno, il livello di allerta che passa da gialla ad arancione su gran parte dei bacini. Domani, lunedì 8 giugno, è stata valutata allerta arancione sull’intero territorio di Lombardia e Friuli Venezia Giulia e allerta gialla in Veneto, Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Campania e Molise». Precipitazioni domani con rovesci di forte intensità, con fulmini potenziali e locali grandinate e forti raffiche di vento.

🔔#allertaARANCIONE domani #8giugno in Lombardia e Friuli Venezia Giulia

🔔#allertaGIALLA in dieci regioni

⛈ Leggi l’avviso meteo del #7giugno per piogge e temporali in arrivo sulle regioni centrali e in Campania 👉 https://t.co/XBoakOlNA2#protezionecivile pic.twitter.com/EgoQRGJyF7 — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) June 7, 2020





