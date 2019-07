Temptation Island 2019, 2a puntata/ Diretta e coppie: addio per Nunzia e Arcangelo?

TEMPTATION ISLAND 2019, SECONDA PUNTATA: ANTICIPAZIONI

Dopo il boom della prima puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 3.546.000 spettatori pari al 22.24% di share, oggi, lunedì 1° luglio, in prima serata su canale 5, Filippo Bisciglia conduce la seconda puntata di Temptation Island 2019. Dopo le emozioni che ha regalato la puntata d’esordio con le coppie formate da Andrea e Jessica e da Katia e Vittorio che hanno scatenato accese polemiche, questa sera, succederà di tutto. Le anticipazioni ufficiali diffuse dai profili social del programma dell’amore, infatti, promettono grandi colpi di scena. In particolare, ci saranno due filmati bollenti che scateneranno la dura reazione dei fidanzati Vittorio e Nicola. Tradimenti, dichiarazioni forti e falò di confronto, dunque, saranno gli ingredienti della seconda puntata della sesta edizione di Temptation Island.

TEMPTATION ISLAND: VIDEO DI FUOCO PER VITTORIO E NICOLA

Due video infiammeranno l’atmosfera della seconda puntata di Temptation Island 2019. A vivere un momento particolarmente difficile saranno Vittorio e Nicola che, di fronte ai filmati delle fidanzate Katia e Sabrina, non riusciranno a trattenere la rabbia. Quest’utima sta conoscendo il tentatore Giulio Raselli con il quale sembra sia nato già un feeling. Nella puntata di questa sera, infatti, Nicola vedrà qualcosa che gli farà perdere la testa. “Si è fumata il cervello – dice nel video di anticipazioni -, Io esco da qua a testa alta, quella che sta facendo una figura di merda è lei a 42 anni”. Cosa avrà combinato Sabrina? Durissimo anche lo sfogo di Vittorio che, di fronte ad un filmato della fidanzata Katia, si lascerà andare al seguente sfogo: “Due anni e mezzo buttati nel cesso. Mi sta sul ca**o dedicare attenzione, cose… la perdita di tempo…Brava! Brava! Veramente tanta roba!”.

ANDREA LASCIA JESSICA NELLA SECONDA PUNTATA?

Una delle coppie più attese della seconda puntata di Temptation Island 2019 è quella formata da Andrea e Jessica. Nel corso del primo appuntamento Andrea, deluso dall’atteggiamento di Jessica, aveva chiesto il confronto immediato, rifiutato, però, dalla fidanzata. Un duro colpo per Andrea che ha comunque deciso di continuare l’avventura. Questa sera, però, tutto protrebbe cambiare. Filippo Bisciglia, infatti, gli racconterà di non avergli mostrato un filmato di Jessica. “Quello che ti sto raccontando adesso non è mai successo in 6 anni di Temptation Island. Mi spiego, io con me al falò avevo un terzo video. Però siccome eri molto provato e scosso, abbiamo deciso di non fartelo vedere. Ora però io penso che sia giusto che tu lo veda. Se è brutto? Mmm, lo vedrai”, saranno le parole di Filippo. Cosa accadrà, dunque, questa sera? Dopo aver visionato il filmato, Andrea deciderà di lasciare Jessica e il programma?

TEMPTATION ISLAND 2019: DECISIONE DIFFICILE PER NUNZIA E ARCANGELO

Protagonista della serata di Temptation Island 2019, infine, sarà anche la coppia formata da Nunzia e Arcangelo che si ritroveranno di fronte al falò per il confronto finale. La scorsa puntata, infatti, si è conclusa con la richiesta del falò da parte di Nunzia che, di fronte agli atteggiamenti del fidanzato con cui vive una storia da ben tredici anni, ha chiesto di poterlo incontrare. Quella di Nunzia e Arcangelo sarà una decisione difficile come ha confermato l‘autore e curatore del reality, Fabio Pastrello su UeD Magazine: “Nunzia e Arcangelo dovranno prendere una decisione difficile”, annuncia l’autore. Dopo 13 anni, dunque, la coppia si dirà addio o si concederà un’ulteriore possibilità?



