Temptation Island 2019, 2a puntata/ Katia regina trash, Andrea il più paziente ma…

La seconda puntata di Temptation Island 2019 non ha deluso le attese. Pianti, confronti e provocazioni trash per tenere testa agli ottimi ascolti del debutto; per le sei coppie in gioco la crisi si è intensificata e tutte sembrano accomunate da possibili ribaltoni imminenti. Cominciamo dalla fotonica Katia, sempre più irritata dal fidanzato Vittorio, umiliato con atteggiamenti e parole pesanti anche nella seconda puntata. Il suo compagno irritato dai video di Katia, completamente ammaliata dai fisici scolpiti dei tentatori, ha reagito rabbiosamente per la prima volta dal suo approdo sull’Isola. “Due anni e mezzo buttati nel cesso, è stata una na perdita di tempo”, ha commentato stizzito. Le cose non vanno bene nemmeno per Sabrina e il suo Nicola. La quarantaduenne, ormai, sembra intenzionata a voltare pagina e si diverte nel villaggio delle fidanzate insieme al single Giulio Raselli, ex conoscenza di Uomini e Donne. Nicola ha perso la calma intravista nella prima puntata e adesso potrebbe chiedere un confronto al falò con Sabrina.

Temptation Island, seconda puntata: Jessica e Andrea al capolinea?

E’ crisi nera tra Jessica e Andrea, ai titoli di coda dopo tre anni insieme ed un matrimonio che la giovane ha deciso di annullare a pochi giorni dalla sua celebrazione. Nella prima puntata di Temptation Island la venticinquenne aveva mostrato particolare interesse per il single Alessandro. Se in un primo momento Andrea aveva reagito con disperazione e lunghi pianti, in una seconda fase ha cercato di mantenere la calma. Il terzo video, tuttavia, lo ha messo nuovamente a dura prova, spingendolo a mettere la sua ragazza davanti ad un bivio. Un pizzico di speranza, invece, la nutrono i fan di Nunzia e Arcangelo, ad un passo dalla rottura nella prima parte della puntata. Nel finale, invece, il colpo di scena: Nunzia ha deciso di affrontare Arcangelo davanti al falò, nonostante il bacio del fidanzato rifilato ad una delle tentatrici. Come finirà tra i due? La prossima settimana dovrebbe darci tutte le risposte.

Temptation Island 2019, scintille continue tra Massimo e Ilaria

Massimo e Ilaria protagonisti anche nella seconda puntata di Temptation Island. La ragazza, dopo aver visto i filmati e ascoltato il pensiero del suo compagno, ha deciso di vendicarsi. Lui ammaliato prima da Federica e poi da Elena è rimasto a bocca aperta quando ha visto Ilaria flirtare con uno dei tentatori: “Questa non se merita proprio un ca**o. La faccio schiattare, la faccio schiattare, ragazzi. Me sto facendo duecentomila problemi, questa è una ragazzina”. Da decifrare anche il futuro tra Cristina e David. La trentottenne ha fatto dei passi in avanti nei confronti del single Sammy, con cui ha deciso di passare una bellissima serata a cena fuori. Le riprese dell’esterna vengono fornite al fidanzato David, che inizia a spazientirsi e a mostrarsi sofferente. Lei si espone chiaramente e fa capire di essere lusingata dagli apprezzamenti del tentatore, attaccando il compagno: “E’ una mummia, lui punta il dito sugli altri. Ma non vuole che si giudichi il suo operato…”. Una frase che non è passata inosservata a David, che ha acceso le scintilla in vista della prossima puntata: “Cristina farebbe più bella figura a starsene seduta su una panca e meditare se vuole stare con me…”.



