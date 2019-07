Temptation Island 2019, 5a puntata/ Diretta e coppie: Nicola tradisce Sabrina? Katia e Vittorio…

PUNTATA FINALE DI TEMPTATION ISLAND: CHE FINE FARANNO LE COPPIE?

Lunedì 22 luglio, in prima serata su canale 5, va in onda la quinta ed imperdibile puntata di Temptation Island 2019. Per il programma dell’amore condotto da Filippo Bisciglia che, la settimana scorsa ha fatto registrare il record di ascolti incollando davanti ai teleschermi 3.953.000 spettatori pari al 23.3% di share, si tratta di un momento fondamentale in vista del gran finale della settimana prossima. Dopo il falò di confronto di Andrea Filomena e Jessica Battistello che si sono lasciati e quello di David Scarantino e Cristina Incorvaia che, invece, sono tornati a casa insieme, nel villaggio di Temptation Island 2019 le ultime coppie rimaste sono quelle di Katia e Vittorio, Massimo e Ilaria, Sabrina e Nicola. Tre coppie profondamente in crisi che saranno messa ulteriormente a dura prova dal weekend che potranno trascorrere con il single e la single che stanno conoscendo.

TEMPTATION ISLAND 2019: NICOLA TRADISCE SABRINA?

Sabrina Martinengo e Nicola Tedde animeranno la quinta puntata di Temptation Island 2019. Sabrina, dopo essersi lasciata andare tra le braccia del tentatore Giulio Raselli rilasciando anche dichiarazioni forti, questa sera, si lascerà andare ad un amaro sfogo. A provocare la reazione sofferta di Sabrina sarà un filmato in cui Nicola, a telecamere spente, raggiungerà la casa delle single per trascorrere del tempo con la tentatrice Maddalena a cui si è avvicinato dopo aver visto l‘atteggiamento della fidanzata con Giulio. Di fronte al feeling tra Nicola e Maddalena, Sabrina, sola sulla spiaggia del villaggio, si lascerà andare alle lacrime. Per la coppia, dunque, è giunto il momento del falò di confronto? La crisi sarà irreparabile o i due, nonostante la differenza d’età e i problemi che la partecipazione al programma ha fatto emergere, riusciranno a ritrovarsi?

MASSIMO CHIEDE IL CONFRONTO AD ILARIA?

Massimo Colantoni chiederà il falò di confronto alla fidanzata Ilaria Teolis nel corso del penultimo appuntamento con Temptation Island 2019? Se fino alla settimana scorsa, Ilaria sembrava essere più propensa a chiedere il confronto al fidanzato che, ne villaggio, si è prima avvicinato a Federica Lepanto e poi ad Elena, il bacio tra Massimo e quest’ultima ha cambiato tutto. Ilaria, infatti, nonostante ne avesse tutte le ragioni, ha deciso di non chiedere il confronto e viversi Temptation e, soprattutto, il tentatore Javier con cui sta davvero bene. Il feeling che sta nascendo tra Ilaria e Javier ha mandato su tutte le furie Massimo che non ha nascosto di essere profondamente geloso della fidanzata. Di fronte ad un eventuale, nuovo filmato di Ilaria e Javier, Massimo chiederà il confronto immediato?

KATIA E VITTORIO USCIRANNO INSIEME DOPO TEMPTATION ISAND?

Katia Fanelli e Vittorio Collina continuano a regalare sorprese. Sin dalla prima puntata, la bionda fotonica ha dichiarato di non sentire la mancanza del fidanzato vivendosi totalmente il villaggio di Temptation Island 2019. Vittorio, dopo essere rimasto a guardare per un po’, ha deciso di rispondere con la stessa moneta e, nel corso della scorsa puntata, ha anche provato a baciare Vanessa. Di fronte al gesto del fidanzato, Katia, forse per la prima volta, si è resa conto di poterlo perdere da un momento all’altro e ha cominciato ad avere dei ripensamenti. Di fronte al passo indietro di Katia, Vittorio deciderà di concedere un’altra possibilità alla fidanzata? Le ultime puntate serviranno a chiarire gli ultimi dubbi della coppia? Il falò di confronto di Katia e Vittorio potrebbe regalare delle grandi sorprese.



