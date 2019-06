Temptation Island 2019/ Coppie e news: Arcangelo Bianco sarà il nuovo Oronzo?

Ormai il cast di Temptation Island 2019 è al completo. Come noto, le coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore nel famoso docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia sono: Nunzia Sansone ed Arcangelo Bianco, Katia Fanelli e Vittorio Collina, Jessica Battistello e Andrea Maddalena, Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, Ilaria Teolis e Massimo Colantoni e Cristina Incorvaia e David Scarantino. In attesa di scoprire la data d’inizio ufficiale, il web è già scatenato con le scommesse sulle coppie che si divideranno e quelle che invece, alla fine di questo percorso, rimarranno insieme. Una coppia in particolare sembra però aver attirato particolare attenzione da parte del pubblico: stiamo parlando di Nunzia e Arcangelo.

Nunzia e Arcangelo a Temptation Island 2019 come Oronzo e Valentina?

I fan di Temptation Island hanno ormai visionato i brevi video di presentazione delle sei coppie di questa edizione e hanno intuito che la coppia composta da Nunzia e Arcangelo ci riserverà grosse sorprese. In particolare, secondo alcuni, Arcangelo Bianco sarà il nuovo Oronzo Carniola, il partecipante della scorsa edizione, insieme alla fidanzata Valentina De Biasi, noto ai telespettatori per il fatto di soffrire della “malattia delle donne”, diventata poi una simpatica e ironica canzone. Nunzia e Arcangelo stanno insieme da 13 anni eppure pare che il suo fidanzato le abbia mancato di rispetto in più occasioni: “Dopo 13 anni, il nostro rapporto non è stabile del tutto. Me ne ha fatte passare tante…” ha fatto sapere. Premesse di quelle che saranno scene entusiasmanti a Temptation Island 2019.

