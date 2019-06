Temptation Island 2019/ Coppie video, Nunzia e Arcangelo: “Lei è la persona…”

Ci siamo quasi. Lunedì 17 giugno, in prima serata su canale 5, prenderà ufficialmente il via la nuova edizione di Temptation Island che, giunto alla sesta edizione, metterà a dura prova la fedeltà dei protagonisti. Le regole del programma dell’amore, affidato ancora a Filippo Bisciglia che racconterà le giornate delle coppie e dei single e che cercherà di aiutare i protagonisti a capire i propri sentimenti. Le registrazioni delle puntate che, esattamente come lo scorso anno, dovrebbero essere sei, termineranno il 20 giugno. Ogni giorno, il conduttore pubblica foto svelando quache piccola anticipazione. “Qui tutto ha avuto inizio. Aspettando la prima puntata…“, scrive il conduttore. Quali saranno, dunque, i protagonisti di Temptation Island? Katia e Vittorio, Jessica e Andrea, Nicola e Sabrina, Massimo e Ilaria, David e Cristina sono e prime cinque coppie annunciate. Quale sarà la sesta ed ultima coppia?

Temptation Island 2019: Nunzia e Arcangelo ultima coppia

Nello splendido villaggio Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, tra le coppie che metteranno alla prova il proprio rapporto, ci sarà anche quella formata da Nunzia e Arcangelo, sesta ed ultima coppia della sesta edizione del programma dell’amore. “Dopo 12 anni il nostro rapporto non è stabile del tutto. Me ne fatte passare tante. Spero con quest’esperienza di allontanare tutti i miei dubbi, e chissà di pensare anche ad una famiglia” – afferma Nunzia mentre Arcangelo dice – “Lei è la persona più importante della mia vita ma non vuol dire che deve essere l’unica”. Una storia importante che, però, non convince del tutto Nunzia che vuole essere sicura di poter avere un futuro con il compagno. Arcangelo, da parte sua, pur essendo innamorato della donna che ha al proprio fianco da dodici anni, non sembra ancora pronto a rinunciare a tutto. La coppia, dunque, riuscirà a superare tutte le tentazioni del villaggio dell’amore?





© RIPRODUZIONE RISERVATA