Temptation Island 2019/ Delusioni e proposte choc: Giulio al centro della “questione”

La terza puntata di Temptation Island 2019 che andrà in onda lunedì 8 luglio, sarà particolarmente esplosiva e ricca di colpi di scena. Inizialmente, ci sarà un secondo falò di confronto con protagonisti Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco. Lei, dopo avere deciso di uscire da sola, ha avuto modo di fartee un passo indietro, colpevolizzandosi per non avere permesso al fidanzato di potersi spiegare. Sul web, questa presa di posizione con evidente cambio di rotta, non è stata affatto apprezzata ed in tanti, hanno accusato Nunzia di non avere avuto polso. Spazio poi, per la furia di Massimo Colantoni che si arrabbierà non poco con la fidanzata Ilaria Teolis dopo averla vista fin troppo vicina al single Javier. Vittorio Collina, invece, si avvicinerà rischiosamente a una delle tentatrici infiammando la sua fotonica fidanzata Katia Fanelli. Andrea Filomena nel frattempo, proverà a chiedere un nuovo confronto immediato con Jessica Battistello, sua dolce metà che pare avere perso la testa per il single Alessandro.

Temptation Island 2019, le anticipazioni del terzo appuntamento

Durante la terza puntata di Temptation Island 2019, le cose si complicheranno anche per David Scarantino. L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, avrà una brutta sorpresa da parte della fidanzata. Lui infatti, sperava proprio che Cristina potesse chiedere il falò anticipato, dopo avere capito di essere innamorata di lui. Ed invece, niente di tutto questo è accaduto. La Incorvaia entrerà perfino nella casetta dei single, senza le telecamere. “Male, malissimo, sta facendo quello che non vorrebbe mai ricevere”, il commento di un David estremamente deluso dagli eventi. Brutte notizie anche per Nicola Tedde, a quanto pare, la fidanzata farà una proposta choc al single Giulio Raselli. “Sabrina, fidanzata con Nicola, di 12 anni più giovane di lei, arriva a una proposta choc che riguarda il single Giulio”, si legge tra le pagine del Magazine di Uomini e Donne.

