Temptation Island 2019, prima puntata/ Coppie, anticipazioni e diretta: primo falò per…

Temptation Island 2019, coppie e anticipazioni prima puntata 24 Giugno

E’ tutto pronto per Temptation Island 2019. Questa sera, lunedì 24 giugno, si riapriranno i battenti del reality show più bollente della televisione italiana. Filippo Bisciglia, tornerà nuovamente in pista, per ricoprire il ruolo di conduttore e raccogliere a caldo le emozioni, i sentimenti e tutti i cambiamenti che dovranno affrontare le sei coppie in gioco, formate da: Arcangelo e Nunzia, Jessica e Andrea, Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, David e Cristina. Il format, anche questo anno rimarrà invariato. Le coppie vivranno separate per la bellezza di 21 giorni, divise dentro dei bellissimi villaggi isolati dal mondo ma con la presenza di tentatori e tentatrici, in grado di mettere in dubbio i loro sentimenti e farli vacillare. I fidanzati saranno da una parte con 13 donne single mentre le fidanzate, vivranno la stessa identica cosa ma in compagnia di altrettanti aitanti giovani, con gli addominali scolpiti e la pelle già abbronzata. Solamente al termine dei 21 giorni di routine, scopriremo quale risposta verrà data loro all’interrogativo finale.

Il meccanismo del format e il falò finale

Come passeranno le giornate i partecipanti di Temptation Island 2019? All’interno dei resort, ci sarà modo di divertirsi e venire trascinati in divertentissime esperienze di gruppo. Dal karaoke ed i balli ravvicinanti, fino alle sfilate di moda, con tanto di votazioni. Ma, a cadenzare le tappe fondamentali, sarà un appuntamento fisso: il Falò. I protagonisti infatti, avranno la possibilità di visionare gli estratti più “preoccupanti” e significativi del percorso che sta compiendo nel resort il proprio partner. In questa precisa circostanza le coppie avranno modo di capire se quello che sta per scattare (oppure è già scattato), vivendo da “separati”, possa essere più il desiderio di ritrovarsi il prima possibile o se piuttosto, prevarrà la voglia di libertà. Il viaggio di ogni coppia si concluderà faccia a faccia, davanti all’ultimo “terrorizzante” falò, dove dovranno rispondere alla domanda decisiva di Filippo Bisciglia: “Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato/a?”.

Temptation Island 2019: le prime tre coppie in gioco

Ma quali sono le sei coppie di Temptation Island 2019? Partiamo con quella formata da Nunzia e Arcangelo, insieme da tredici anni. Lei vuole chiarezza, per capire se questa esperienza sarà in grado di spazzare i numerosi dubbi. Lui è innamorato ma vorrebbe essere più libero: “Lei è la persona più importante per me, ma non vuol dire che deve essere l’unica. La vita è una e deve essere vissuta”. Tra Katia e Vittorio è lei quella ad avere bisogno di libertà mentre lui, vuole testare i sentimenti della fidanzata: “Ho scelto di partecipare a Temptation Island per misurare quanto mi ama Katia poiché sono io quello che prova più sentimenti”, ha affermato lui. Di contro, la fidanzata ha riferito il suo punto di vista: “Mi prendo tutte le libertà dall’inizio della nostra storia perché me le ha fatte andar bene tutte. Faccio quello che mi fa stare bene, in primis me stessa e poi viene il resto”. Terza coppia in gioco, quella formata da Jessica e Andrea. Lei ha annullato il matrimonio con lui e vuole scoprire se è ancora innamorata. Il fidanzato invece, ha le idee molto chiare: “So quello che provo, ora però non so lei cosa desidera realmente”.

Le altre coppie che si metteranno alla prova a Temptation Island

Proseguendo con le coppie in gioco, metteranno a “repentaglio” la loro storia anche Sabrina e Nicola. Lui è sempre stato attratto dalle donne più mature e lei invece, ha dubbi proprio per la differenza d’età: “Sono stata con uomini più grandi e mai avrei pensato di stare con un ragazzo tanto più giovane di me. Andando a Temptation Island vorrei capire se continuare ad investire il mio futuro in questa storia”. Ilaria e Massimo invece, se da un lato vorrebbero formare una famiglia, dall’altro lei, pensa che il compagno sia troppo infantile per poterlo fare. Il fidanzato infatti, lamenta la mancanza di spazi tanto da “non poter più fare una partita alla PlayStation in tutta calma e serenità”. In ultimo, ecco la coppia “famosa” formata da Cristina e David, usciti dal trono over di Uomini e Donne. Lei vorrebbe avere la sicurezza che lui possa essere l’uomo della sua vita. Lui invece, si dichiara innamorato: “ho voglia di creare questa famosa “famiglia del Mulino Bianco”, ma se dovessi capire che non è la donna della mia vita, meglio lasciarci subito che tra un anno dopo aver fatto un figlio. Su questo non ho alcun dubbio” ha dichiarato David.



