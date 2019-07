Temptation Island 2019/ Federica Lepanto: ecco alcuni retroscena con Massimo

Federica Lepanto nel corso della prima puntata di Temptation Island 2019, ha cercato di conquistare Massimo Colantoni, uno dei fidanzati presenti in gioco. Raggiunta dalle pagine del Magazine di Uomini e Donne, l’ex tentatrice si è raccontata, svelando come ha vissuto questa esperienza. “È stata un’esperienza positiva. Non credevo di potermi vivere la permanenza all’interno del villaggio così bene. All’inizio pensavo che non sarebbe stato facile condividere il tempo anche con le altre ragazze e riuscire a essere totalmente me stessa in un contesto nuovo, ma invece è accaduto esattamente il contrario”. L’ex vincitrice del Grande Fratello ha anche svelato come è avvenuto l’avvicinamento con il ragazzo romano. “Tra me e lui si è creato immediatamente del feeling. È nato tutto così velocemente che non ho avuto neppure modo di guardarmi intorno e vedere se potesse interessarmi avere un rapporto con qualcun altro. Abbiamo riso, siamo stati bene insieme: probabilmente da parte di Massimo c’era una semplice attrazione fisica. Io ho trovato in lui una persona con cui sorridere e, provenendo da un periodo di pesantezza dopo la rottura con il mio ex”.

Temptation Island: Federica Lepanto svela i retroscena

Federica Lepanto, continua la sua intervista svelando: “Quando gli ho detto che mi piaceva realmente, intendevo mettere l’accento sul fatto che avevo trovato in lui una persona con cui riuscire a essere in così poco tempo me stessa e con cui vivermi l’esperienza in modo spensierato, diversamente da quello che era accaduto durante la mia precedente esperienza televisiva. Non intendevo in alcun modo mettermi in mezzo tra Massimo e Ilaria, come qualcuno sui social ha voluto puntualizzare”. Di seguito però, il romano ha deciso di conoscere meglio Elena, mettendo da parte Federica: “Durante un’esterna Massimo mi aveva detto che senza di me il suo percorso a ‘Temptation Island’ non sarebbe stato lo stesso perché tiravo fuori il meglio di lui (…) poi nel villaggio gli ho sentito pronunciare una frase che mi ha fatto allontanare, perché il suo tono non mi piaceva. Sembrava mi stesse trattando come una donna di poco conto e glielo feci notare. Da lì in lui c’è stato un cambiamento repentino”.

