Temptation Island 2019/ Flirt tra Katia e Nicolas Bovi? La Fanelli svela tutto

Su Temptation Island 2019 è ormai calato il sipario, ma non sui suoi protagonisti. Tra le fidanzate, colei che ha conquistato a sorpresa il pubblico è stata Katia Fanelli che, nelle scorse ore, ha risposto alle domande dei fans attraverso la nota funzione di Instagram. Oltre ad aver ricevuto tantissimi complimenti, Katia ha risposto anche ad una domanda su Nicolas Bovi, il tentatore con cui ha legato di più all’interno del villaggio. “Siete rimasti amici tu e Nicolas?“, ha chiesto un utente. “Senza dubbio nascerà una bella amicizia. Niko del mio cuore”, è stata la risposta di Katia. La Fanelli, poi, ha risposto ad altre domande spendendo belle parole anche per Vittorio. “Vittorio lo porterai sempre nel cuore?“, ha chiesto un altro follower. “Senza dubbio rimarrà la persona più importante della mia vita, sempre ne mio cuore”, ha risposto Katia.

Temptation Island 2019, Vittorio Collina: “Katia Fanei? Sono sempre stato…”

Se Katia Fanelli ha deciso di aprire il proprio cuore ai fans su Instagram, Vittorio Collina ha raccontato la propria esperienza a Temptation Island 2019 in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. Vittorio ha precisato di aver sempre amato il carattere allegro e vivace di Katia, ma che è rimasto deluso da alcuni suoi atteggiamenti. “Sono sempre stato felice di vedere Katia estrosa, solare e vivace. Di lei mi piaceva molto il fatto che oltre a comportarsi da fidanzata fosse anche un’amica, una compagna di avventure. Ho sempre creduto in lei ed ero convinto che con il passare del tempo avrebbe potuto limare certi atteggiamenti che mi infastidivano” – ha precisato per poi aggiungere – “Tuttavia non avrei mai potuto pensare che sarebbe arrivata a screditarmi e a mancarmi di rispetto in quel modo. E poi penso che non abbia fatto nulla di più solo perché il single Giovanni si è dimostrato disinteressato, altrimenti chissà cosa sarebbe potuto succedere”.

