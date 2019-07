Temptation Island 2019/ Ilaria in crisi: la proposta choc di Massimo ad Elena

Temptation Island 2019: Massimo e Ilaria ai ferri corti…

È sempre più vicino il terzo appuntamento con Temptation Island 2019. Domani su Canale 5 Filippo Bisciglia torna con una puntata ricca di sorprese che possiamo immaginare dalle piccole anticipazioni che il profilo Instagram ufficiale del programma ci regala di giorno in giorno. Uno degli ultimi riguarda Massimo e Ilaria. In particolare, la fidanzata è chiamata nel pinnettu perché c’è un video per lei. In questo, Massimo è steso accanto alla tentatrice Elena e le fa una posposta: dormire assieme a lui. Ilaria è incredula ma non è tutto perché a questa proposta segue uno scambio di sguardi molto intenso e con carezze reciproche. La fidanzata lascia allora il pinnettu furiosa e di corsa, senza aspettare le compagne di avventura Una volta fuori sbotta: “Ciao Massimo!”

Nicola e Sabrina, la situazione si scalda (e complica) a Temptation Island

Ma c’è un’altra coppia che vivrà momenti davvero complicati nel corso della prossima puntata di Temptation Island 2019: stiamo parlando di Sabrina e Nicola. Per quest’ultimo ci sarà più di un momento complicato a causa della visione di immagini che mai avrebbe creduto. Sabrina si sbilancia ulteriormente con il tentatore Giulio Raselli, arrivando anche a fargli una proposta choc che lascerà Nicola senza parole. Intanto sul web si discute proprio del comportamento di quest’ultimo che, nelle prime due puntate, ha preferito non avvicinarsi a nessuna tentatrice. Comportamento giusto? Quasi tutti i commenti concordano: “Sicuramente si sta comportando meglio di lei che ha 42 anni ed è una donna matura!” Insomma, tanti colpi di scena ci attendono domani in prima serata con Temptation Island.

