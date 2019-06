TEMPTATION ISLAND 2019/ L’annuncio di Filippo Bisciglia: scatta il toto-coppie

Temptation Island sta tornando: il programma che mette a dura prova la tenuta di coppie che pensavano a loro stesse come indivisibili è ai nastri di partenza. Parola del conduttore dell’edizione “NIP”, Filippo Bisciglia, che sulla sua pagina Instagram si è reso protagonista di una sorta di “spot” per la nuova stagione di Temptation Island. Queste le sue parole:”Ciao ragazzi, è ufficiale: sono a Roma Fiumicino, destinazione Temptation Island, la mia destinazione preferita, spero sia anche la vostra televisivamente parlando ovviamente. E a questo punto non ci resta che partire, arrivare lì, disfare le valigie, far costruire 2 meravigliosi pinnetti, aspettare che i ragazzi sbarchino, non vedo l’ora di conoscerli, incrociare per la prima volta i loro sguardi, accendere un falò e iniziare a contare: dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, zero. Temptation Island sta tornando!”.

TEMPTATION ISLAND 2019: IL TOTO-COPPIE

L’entusiasmo di Filippo Bisciglia per la nuova edizione di Temptation Island è contagioso ma è chiaro che il successo della nuova edizione si poggia anche sull’alchimia che le coppie protagoniste saranno in grado di ricreare all’interno del villaggio delle tentazioni. Dunque chi saranno i volti di questa edizione? Un primo toto-nomi è stato azzardato da Today, che basandosi sulle esperienze degli anni scorsi ha immaginato che al programma possano prendere parte alcune delle coppie fresche di scelta a “Uomini e donne”, come nel più classico dei cross-over. Se così fosse non sarebbe sorprendente vedere tra le coppie di Temptation Island 2019 Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, Angela Nasti e Alessio Campoli, e infine Giulia Cavaglia e Manuel Raselli. Il programma che vede il suo momento culmine nei falò manderà in fumo queste coppie? Lo scopriremo tra qualche giorno.





