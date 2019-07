Temptation Island 2019/ Nunzia e Arcangelo, Massimo e Ilaria: addio in arrivo?

Coppie in crisi a Temptation Island 2019. Le tentazioni, all’interno del villaggio, sono tante e non è facile resistere. Ne sa qualcosa Arcangelo che, convinto di non essere ripreso dalle teecamere, ha baciato una tentatrice scatenando la reazione della fidanzata Nunzia che ha deciso di dirgli addio dopo tredici anni. Sul finire della seconda puntata, però, c’è stato il copo di scena con Nunzia che è tornata sui suoi passi chiedendo un secondo falò che sarà mostrato nel corso della terza puntata. I due, dunque, torneranno insieme? Secondo le utime indiscrezioni riportate in esclusiva dal portale GossipeTv sembra che tra Nunzia e Arcangelo sia ufficialmente finita. Pare che i due si siano detti addio dopo aver lasciato la Sardegna. I dettagli della decisione ancora non ci sono, ma sembra che dopo 13 anni Nunzia abbia deciso di percorrere la strada da sola per buona pace dei fan che, dopo la richiesta del secondo confronto, l’hanno bersagliata di critiche.

Temptation Island 2019: Massimo e Ilaria si sono lasciati?

Un’altra coppia fortemente in crisi è quella formata da Massimo e Ilaria. Dopo aver flirtato con Federica Lepanto, Massimo ha detto delle parole importanti alla single Elena di fronte alle quali Ilaria non ha nascosto la propria delusione. I falò tra Massimo e Ilaria avverrà nelle prossime puntate, ma su Twitter, sono spuntati dei messaggi che farebbero pensare che tra i due sia finita. I tweet che hanno alimentato i rumors sul presunto addio di Massimo e Ilaria, stando a quello che scrive il portale GossipeTv sarebbero stati scritti da persone vicine alla coppia. Il viaggio nei sentimenti, dunque, avrà portato Massimo e Ilaria a lasciarsi? La coppia che aveva dei problemi prima di partecipare al programma dell’amore, già durante le prime due puntate ha dimostrato di non essere totalmente compatibile. L’atteggiamento di Massimo con le tentatrici avrà convinto Ilaria a chiudere definitivamente la storia?

