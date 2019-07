Temptation Island 2019, Pagelle 3a puntata/ Katia “corna fotoniche”, Arcangelo scarica Nunzia

Pagelle della terza puntata di Temptation Island 2019 coppia per coppia

La terza puntata di Temptation Island 2019 ha segnato profondamente il destino delle sei coppie di in gioco. La serata si è aperta con un nuovo confronto chiarificatore tra Nunzia e Arcangelo, con la prima pronta a tentare il tutto per tutto pur di riconquistarlo e il secondo determinato a percorrere la propria strada senza di lei. Mettendo se stessa da parte, probabilmente per l’ennesima volta in questi ultimi 13 anni, la fidanzata ha scelto di addossare su di sé parte delle colpe, dimenticando, forse troppo in fretta, gli atteggiamenti ambigui messi in atto dal suo fidanzato; lui, da parte sua, seppur con una sequela di frasi fatte, ha ribadito la sua volontà di porre fine alla loro relazione, lasciandola da sola a riflettere sul tronco del falò. È a questo punto che Nunzia si è spinta dove poche protagoniste di Temptation, fino ad oggi, avevano osato arrivare: è corsa dietro al suo ex fidanzato mentre lui si apprestava a lasciare in fretta e furia la spiaggia. Risultato? Nulla di fatto e fine della relazione, con Arcangelo determinato più che mai a dirle addio. (Voto coppia 5)

Jessica e Andrea: lei accetterà il falò di confronto nella prossima puntata di Temptation Island?

Jessica e Andrea protagonisti assoluti di Temptation island 2019. Mentre lei ormai da settimane riflette sui suoi dubbi in compagnia del single Alessandro, lui continua a struggersi per lei, incapace di comprendere come una donna possa spingersi fino a quel punto, dimenticando totalmente che dall’altra parte, a osservarla, c’è una persona che ancora la ama. Deluso dall’ennesimo video sul suo conto, Andrea ha deciso di non visualizzare i successivi due filmati, chiedendo a Filippo Bisciglia di intercedere con la sua fidanzata per ottenere un confronto immediato. La puntata, però, si è conclusa proprio sulla risposta di lei, che come già accaduto potrebbe, ancora una volta, negare il chiarimento (Voto 6). Tra le coppie che più di tutte si stanno mettendo in gioco, non possiamo dimenticare quella composta da David e Cristina. L’ex cavaliere di Uomini e Donne continua infatti a riceverei filmati della sua fidanzata, intenta a intrattenere rapporti con il single Sammy. La loro storia d’amore è già giunta al capolinea? (Voto 5)

Massimo e Ilaria: coppia allo sfascio

Massimo Colantoni, fidanzato di Ilaria Teolis, continua a frequentare senza alcun indugio la single Elena. Nel corso della terza Puntata di Temptation Island 2019 ha ammesso di pensare a un’eventuale conoscenza al di fuori del reality e ha svelato di stare bene in sua compagnia. Di fronte a queste parole, la sua fidanzata ha trovato rifugio tra le braccia del single Javier (qui il video), che ormai da qualche tempo riesce a darle tutto quello che non riceve da tempo dal suo fidanzato. Massimo, dal canto suo, non ha intenzione di sopportare che la sua compagna abbia un flirt con un altro uomo e nel corso dell’ultimo falò ha annunciato di non poter condividere la sua vita con una persona come lei (Voto di coppia 5). E che dire della biondissima Katia? Dopo un inizio degno di nota, durante il quale ha evidenziando lo scarso interesse che nutre nei confronti del suo fidanzato, la bionda influencer ha subìto uno smacco “fotonico” quando il suo fidanzato, stanco dei suoi atteggiamenti, ha iniziato un flirt con la single Vanessa (Voto di coppia 6).





