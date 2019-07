Temptation Island 2019/ Sabrina e Katia: Nicola e Vittorio preferiscono le single?

NICOLA E VITTORIO PRONTI A FARSI TENTARE?

Lunedì 29 luglio, in prima serata su canale 5, andrà in onda la sesta ed ultima puntata di Temptation Island 2019. Oltre alla seconda parte del falò di confronto tra Massimo e Ilaria, nel corso dell’ultimo appuntamento del programma condotto da Filippo Bisciglia sarà mostrato il falò di confronto tra Sabrina e Nicola e tra Katia e Vittorio. Due coppie che hanno animato il villaggio sin dai primi giorni e che hanno fatto molto discutere. Se inizialmente sono state Sabrina e Katia l’anello debole della coppie, nelle ultime puntate, la situazione si è capovolta. Nicola e Vittorio, infatti, hanno lasciato la panchina e sono scesi in campo per vivere totalmente l’avventura nel villaggio di Temptation Island 2019 e capire se la rispettiva storia abbia un futuro. In attesa della fatidica puntata, le prime anticipazioni diffuse dal programma non promettono nulla di buono per Katia e Sabrina.

TEMPTATION ISLAND 2019: MOMENTO DIFFICILE PER SABRINA E KATIA

La pagina Instagram di Temptation Island ha pubblicato due video che anticipano ciò che accadrà nell’ultima puntata. Nel primo video, Sabrina si ritrova di fronte al momento speciale vissuto dal fidanzato Nicola con la tentatrice Maddalena. Dopo aver visto un filmato nel pinnettu, Sabrina tornerà nella propria stanza in preda alla disperazione. “Morta, mi ha distrutto”, dirà Sabrina prima di lasciarsi andare ad un pianto liberatorio. Non andrà meglio a Katia che vedrà il suo Vittorio sempre più vicino alla single Vanessa con cui trascorrerà dei momenti anche nella sua stanza senza telecamere. Il video, però, non mostra la reazione di Katia: la Fanelli incasserà il colpo con disinvoltura?

