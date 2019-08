Temptation Island 2019/ Silvia Toffanin: “Ho detto no per la mia famiglia”

Mai come in questi giorni gli autori di Uomini e donne e Temptation Island Vip 2019 saranno pieni di lavoro. Con l’inizio delle riprese della seconda edizione del reality sui sentimenti in versione vip e l’inizio delle registrazioni di Uomini e donne in queste settimane gli autori dovranno dividersi la grosse mole di lavoro ma sicuramente i fan sapranno ripagare con l’affetto di sempre i loro sforzi. Temptation Island Vip ha ufficialmente preso il via in questi giorni con l’inizio delle riprese e sembra proprio che i tempi siano già maturi per il primo falò. In questa seconda parte di settimana le coppie in gioco (Nathalie Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti, Pago e Serena Enardu, Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo, Simone Bonaccorsi e la fidanzata Chiara Esposito, Damiano, detto Er Faina, con la compagna Sharon Macri, Anna Pettinelli e il marito Stefano Macchi) si ritroveranno seduti davanti al loro primo falò e al cospetto di Alessia Marcuzzi ma le cose sarebbero potute andare diversamente.

TEMPTATION ISLAND VIP 2019: SILVIA TOFFANIN RIVELA I MOTIVI DEL SUO NO ALLA CONDUZIONE

In particolare, secondo quanto ha rivelato Silvia Toffanin a TV Sorrisi e Canzoni, sembra che Maria De Filippi abbia pensato anche a lei per la conduzione della nuova edizione di Temptation Island Vip ricevendo un no come risposta. La bella conduttrice e autrice di Verissimo ha commentato: “Io non sono una conduttrice. Il mio lavoro è quello di far raccontare storie di vita, possibilmente senza filtri, toccando il cuore, prima di tutto il mio”. Naturalmente essere finita in lizza come sostituta di Simona Ventura le ha fatto piacere, e non poco, ma la sua risposta non è stata positiva per diversi motivi. Al settimanale ha rivelato: “Mi lusinga che abbiano pensato a me per progetti così importanti ma rischiando di sembrare fuori dal mondo, io tra la carriera e la famiglia sceglierò sempre la famiglia perché il tempo che posso passare con chi amo è il regalo più grande che esista”. Forse quando i suoi bambini saranno grandi le cose cambieranno per lei…

