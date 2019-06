Temptation Island 2019/ Single e coppie: Giulio Raselli tentatore per poco?

SVELATI I TENTATORI DI TEMPTATION ISLAND 2019

Continua il countdown in vista dell’inizio di Temptation Island 2019. L’inizio della nuova edizione è alle porte e le premesse che sia ricca di sorprese ci sono tutte. Dopo la presentazione delle coppie protagoniste, sono finalmente stati svelati i volti dei tentatori e tentatrici. Tra questi non mancano personaggi già noti, come Rodolfo Salemi (corteggiatore di Mara Fasone), Alessandro Cannataro (vecchia conoscenza di Sara Affi Fella), Nicolas Bovi (ex compagno di Beatrice Valli e padre del piccolo Alessandro) e Giulio Raselli (ex corteggiatore di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne). È la partecipazione di quest’ultimo, però, a destare particolare felicità nel pubblico a casa. Molti sono i fan del dating show condotto da Maria De Filippi che speravano di ritrovare la “non scelta” della Cavaglià a Temptation.

GIULIO RASELLI TRA I TENTATORI DI TEMPTATION ISLAND: LA REAZIONE DEL WEB E UN SOSPETTO

Giulio Raselli è tra i tentatori della nuova edizione di Temptation Island e il web è in delirio. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha reso felici tutti i fan del noto dating show (o quasi). Ecco infatti alcune reazioni alla sua presenza nel cast dei tentatori: “Felicissima che c’è anche Giulio Raselli fra i tentatori, non vedo l’ora di vedere Lunedì Temptation Island”; e ancora “Applauso alla redazione: Giulio e Rodolfo scelte TOP! Due persone vere!!!” Ma quanto durerà la permanenza di Giulio a Temptation Island 2019? Il fatto che sia tornato attivo sui social dopo solo pochi giorni dall’inizio delle riprese di questa nuova edizione ci fa sospettare che la sua permanenza nel villaggio delle fidanzate non sarà molto longeva.

