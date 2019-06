Temptation Island 2019/ Single e coppie: Nunzia e Arcangelo beniamini del web

NUNZIA E ARCANGELO A TEMPTATION ISLAND 2019 PER…

L’attesa è quasi finita. Mancano solo due giorni alla prima puntata di Temptation Island 2019 e la felicità dei fan è alle stelle. Tra poco conosceremo meglio le sei coppie che hanno deciso di partecipare allo show. La produzione ha però deciso di regalare al pubblico qualche succulenta anticipazione, pubblicando su Witty i filmati integrali della presentazione delle coppie. L’ultimo è quello che ha come protagonisti Nunzia e Argangelo, una coppia di Ottaviano, in provincia di Napoli, che sta insieme da ben 13 anni. I dubbi nascono dal fatto che il ragazzo avrebbe mentito alla sua fidanzata molte volte ed è lei stessa a raccontarlo nel filmato completo. “Ha 28 anni anagraficamente ma non è maturo. – ammette Nunzia – Ha detto qualche bugia, è andato a ballare di nascosto, a lui piace viaggiare e io gliel’ho sempre permesso, solo che anche sui viaggi è stato bugiardo. Io sapevo che era in un posto, in realtà era da un’altra parte”.

TEMPTATION ISLAND: LUCA E ARCANGELO GIÀ AMATI DAL WEB

Se questi sono i dubbi di Nunzia, Argangelo fa sapere di approdare a Temptation Island 2019 per altri motivi: “Lei ha una brutta considerazione di me, mi considera proprio un mostro. Io sono sempre osservato, mi sento come seguito dall’FBI. Mi tratta come il nemico pubblico numero uno. – e aggiunge – Voglio che capisca che sì, mi piace divertirmi, ma non con quella malizia che lei crede”. I commenti dei telespettatori di Temptation Island per questa coppia sono davvero tanti. Secondo alcuni, potrà regalarci grandi emozioni nel corso delle puntate di questa nuova edizione condotta da Filippo Bisciglia. Il countdown sta per finire: lunedì, alle 21.20 circa, parte l’avventura per queste nuove coppie. Chi resisterà?

