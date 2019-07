Temptation Island 2019/ Video, Andrea e Jessica le parole non dette…

Temptation Isiand 2019 ha decretato la fine della storia tra Andrea Filomena e Jessica Battistello. Fatale è stato il flirt tra Jessica e il single Alessandro con cui ha deciso di continuare la frequentazione anche nella vita vera. Una storia importante quella di Andrea e Jessica che hanno partecipato al programma dell’amore per capire il futuro della loro storia dopo l’annullamento del matrimonio. Tuttavia, già dai primi giorni di permanenza ne villaggio, Jessica ha cominciato a cedere al fascino del tentatore Alessandro a cui si è avvicinata sempre di più fino a capire di voler di più di quello che le ha sempre dato Andrea. Il falò di confronto ha così decretato la fine della storia, ma quali sono state le reazioni di entrambi dopo l’addio? Su Witty Tv, a distanza di pochi giorni dal confronto d’addio, è stato pubblicato un video con le parole di Andrea e Jessica che non sono state trasmesse.

TEMPTATION ISLAND 2019: LE PAROLE NON DETTE DI ANDREA E JESSICA

Dopo aver chiuso la storia con Jessica, Andrea, ai microfoni di WittyTv, ha dichiarato di essere convinto della scelta fatta: “Ho fatto la scelta più giusta. Vedere lei che durante i filmati sorrideva, ma di cosa stiamo parlando? E ancora mi attacca dicendo che sono io quello sbagliato. Sei te quella sbagliata, immatura. Io ero veramente innamorato di Jessica e quando l’ho vista scendere che piangeva ho detto “cavolo si è resa conto di quello che ha fatto”, e invece mi ha smontato completamente perché mi ha detto che ha preso una cotta per questo. Da domani si inizia un’altra vita, si va avanti”. Scelta convinta anche quella di Jessica, decisa a mettere se stessa al primo posto anche se ammette che avrebbe voluto dirgli addio in un altro modo: “Mi fa male fondamentalmente esserci lasciati in questo modo, sapevo non sarei stata capita da lui e ci sta, però… Non posso andare avanti a mettere sempre lui prima di me, mettere sempre il suo bene prima del mio. Adesso voglio pensare a me stessa e stare bene io” – ha detto la Battistello che ha poi aggiunto – “Io ho seguito il mio cuore e di questo non mi vergogno, non mi vergognerò mai. Indipendentemente da quello che sarà con Alessandro io voglio inseguire la mia felicità”.

