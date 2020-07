Temptation Island 2020, 1a puntata/ Coppie e diretta: Antonella Elia già in crisi!

FILIPPO BISCIGLIA TORNA CON TEMPTATION ISLAND 2020

L’attesa è finita. La nuova edizione di Temptation Island parte questa sera, 2 luglio, in prima serata su Canale 5. Filippo Bisciglia torna alla condizione del reality delle coppie che quest’anno ha rischiato di non esserci a causa della pandemia di Coronavirus. Prese tutte le giuste cautele e provvedimenti, alcuni giorni fa hanno avuto inizio le riprese per le sei nuove coppie che, in questa edizione, sono assortite tra Vip e Nip. “Questa è la prima edizione mista di Temptation Island, con alcune coppie vip e altre sconosciute.” ha dichiarato Filippo Bisciglia in un’intervista a Fanpage “È stata una scelta della produzione e la trovo azzeccata. Sarà speciale, quindi per la prima volta le coppie vip si mescoleranno con quelle comuni. Per me non cambierà nulla, ma per il pubblico sarà più interessante”.

LE COPPIE DI TEMPTATION ISLAND 2020

Ma quali sono le coppie che parteciperanno a Temptation Island 2020? Partiamo con la prima coppia annunciata, quella di Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Rispettivamente 56 e 46 anni, sono fidanzati da un anno e tre mesi e convivono. La seconda coppia annunciata è ancora Vip ed è composta da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Lei ha 42 anni, lui 49 anni, stanno insieme da circa 3 anni. Seguono 4 coppie Nip. Anna e Andrea sono fidanzati da circa un anno e mezzo. Lei hai 37 anni, lui 27. Valeria e Ciavy hanno 27 e 35 anni e fanno coppia da 4 anni ma non convivono. Annamaria, 43 anni, e Antonio, 33 anni, vivono a Napoli e sono fidanzati da due anni e mezzo. Sofia e Alessandro sono una coppia di Perugia, lei 30 anni, lui 47 anni, sono insieme da 4 anni e mezzo. Ambedue hanno due figli.

LE ANTICIPAZIONI DELLA PRIMA PUNTATA

Cosa ci aspetta nella prima puntata di Temptation Island 2020? Si partirà conoscendo una ad una le sei coppie di questa edizione e le problematiche che le hanno portate a partecipare al reality. Poi conosceremo i tentatori: dodici bellissime ragazze e dodici affascinanti uomini che avranno il compito di tentare fidanzati e fidanzate. Alcuni brevi video anticipativi ci hanno già svelato che Antonella Elia vivrà da subito momenti di crisi a causa di alcuni avvicinamenti inaspettato di Pietro ad una tentatrice. Ma non sarà l’unica a vivere sin da subito momenti difficili. Per scoprirlo non ci resta che attendere la prima puntata di questa sera su Canale 5.





