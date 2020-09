Temptation Island 2020, 2a puntata/ Concorrenti e diretta: falò per Alberto e Speranza?

TEMPTATION ISLAND 2020, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

Temptation Island 2020 torna in onda oggi, mercoledì 23 settembre, in prima serata su canale 5, con la seconda puntata. Alessia Marcuzzi, dopo aver assistito al falò di Sofia e Amedeo che hanno lasciato insieme il programma nonostante lei abbia scoperto il tradimento del fidanzato, tornerà a raccontare il viaggio dei sentimenti delle coppie ancora protagoniste. Al centro della seconda puntata del programma dell’amore ci saranno: Alberto e Speranza, Anna e Gennaro, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio, Serena e Davide, Sofia e Amedeo. Cosa accadrà, dunque, nel corso del secondo appuntamento con Temptation Island 2020? Una delle coppie che ha destato maggiormente la curiosità del pubblico è quella formata da Alberto e Speranza. Insieme da 16 anni, hanno deciso di partecipare a Temptation per permettere ad Alberto di risolvere alcuni dubbi. Nonostante stiano insieme da tanti anni, infatti, Alberto non è ancora sicuro di volere un futuro con Speranza. Questa sera, una frase di Alberto, lascerà senza parole Speranza che potrebbe chiedere il falò anticipato. “Speranza è l’antidonna per me”, dirà Alberto. Come reagirà Speranza?

NELLO FURIOSO CON CARLOTTA

Nel villaggio di Temptation Island 2020, nel corso della seconda puntata, ci sarà un Nello letteralmente furioso con Carlotta. Nel video pubblicato dalla pagina Instagram ufficiale del programma condotto da Alessia Marcuzzi e che anticipa in pochi secondi cosa accadrà nel corso della serata, Nello si sfoga con gli altri fidanzati nel proprio villaggio. Dopo aver visto un video della fidanzata Carlotta, desiderosa di sposarsi e di formare una famiglia con lui, Nello perderà letteralmente la pazienza. “Mi vuole sposare?”, chiederà con un tono di voce che non promette nulla di buono. Per allentare la tensione, Nello comincerà ad allenarsi, ma cosa avrà visto di compromettente? Carlotta si sarà avvicinata ad un tentatore in modo pericoloso?

NADIA TRADISCE ANTONIO? COME FINIRÀ A TEMPTATION ISLAND 2020

Momenti difficili per Antonio nel corso della seconda puntata di Temptation Island 2020. Fidanzato da un anno e nove mesi con Nadia, Antonio, pur essendo molto innamorato, non sa se potrà avere un futuro con Nadia che, a soli 22 anni, si è tuffata in una convivenza, continuando a fare la sua vita di sempre. All’interno del villaggio si sta mostrando molto estroversa e allegra. Nessun problema per Antonio, consapevole che all’interno del villaggio la fidanzata si sarebbe divertita. Tuttavia, nel video spoiler pubblicato su Instagram, Antonio vedrà un discorso tra Nadia ed uno dei tentatori non nascondendo la delusione soprattutto per una frase. “Stasera dormo con lui”, dirà Nadia. Come reagirà Antonio? Chiederà il falò immediato o aspetterà ancora?

SERENA APPARTATA CON ETTORE, DAVIDE SEMPRE PIU’ GELOSO

Tra i tanti fidanzati, chi ha scatenato una vera bufera sul web è Davide che, nel corso della prima puntata di Temptation Island 2020 si è mostrato gelosissimo della fidanzata Serena al punto da non lasciarla uscire neanche con le amiche. Nel villaggio, però, Serena si sta godendo totalmente l’esperienza, indossando anche costumi che, con Davide, non avrebbe mai indossato per non scatenare la sua gelosia. Durante l’appuntamento di questa sera, Alessia Marcuzzi annuncerà a Davide la presenza di un video in cui una Serena sempre più disinvolta trascorrerà dei momenti con il single Ettore lontana da tutto e da tutti. Per Davide sarà sicuramente un colpo durissimo. Come reagirà?



